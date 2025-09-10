乃木坂46が国産食材の魅力を伝える！7週連続でTikTok、特設サイトにて動画配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46が全国農業協同組合中央会と連携し、国産食材の魅力を広く発信するショート動画を制作し、9月10日を皮切りに、10月22日までの7週間、毎週水曜日に順次配信する。

■乃木坂46メンバーが国産食材に関するクイズに挑戦！“推し食材”を使った料理の食べ比べも

動画では、乃木坂46のメンバーが国産食材に関するクイズに挑戦したり、“推し食材”を使った料理を食べ比べたり、その魅力について熱く語ったり、さまざまな形で国産食材の魅力を楽しく伝えている。

乃木坂46との連携は、令和2年12月から、特設ウェブサイト（7月29日リニューアル）での展開を中心に、おもに若年層に向けて、日本の食や農に関心をもち、国産農畜産物を積極的に手にとってもらえるよう「国消国産」（※）の実践を拡大することを目的に各種企画に取り組んでいる。（※「国消国産」とは、「私たちの『国』で『消』費する食べものは、できるだけこの『国』で生『産』する」という考え方）

また、今回のショート動画の配信に先立ち、7月29日に、乃木坂46のメンバー（五百城茉央・菅原咲月・筒井あやめ）が料理に挑戦する動画3本を配信した。

■【画像】【9月10日公開】久保史緒里「忙しい朝にもピッタリ！！」

■【画像】【9月17日公開】遠藤さくら「この国産食材なんだろう？」

■【画像】【9月24日公開】賀喜遥香「このひと手間、知ってますか？」

■【画像】【10月1日公開】梅澤美波「とれたて、新鮮が勢揃い！」

■【画像】【10月8日公開】田村真佑「良いところ沢山！」

■【画像】【10月15日公開】井上和「みんなの好きな国産食材教えて！」

■【画像】【10月22日公開】五百城茉央「〇〇色の国産食材、5つ答えられる？」

