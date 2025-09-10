【罰当たり】供養塔や石仏44基蹴り倒したか…17歳高校生逮捕　同じく逮捕の22歳男「やれやれ！いけいけー！」少年らあおったか　岡山・玉野市

2025年5月、岡山・玉野市の常山城跡で供養塔など44基が足で蹴るなどして倒される事件が発生。警察は17歳の高校生と22歳の男を逮捕した。男は少年たちを「やれやれ！いけいけー！」などとあおっていたとみられている。

礼拝所不敬の疑い

岡山・玉野市で目撃されたのは、思わず目を疑う罰当たりな犯行だ。

2025年5月、常山城跡の供養塔などが倒されているのが見つかった事件。

警察は8日、17歳の高校生と会社員の尾崎永遠容疑者（22）を逮捕した。

警察によると、2人は別の高校1年の少年とともに、供養塔や石仏44基を足で蹴るなどして倒した、礼拝所不敬の疑いが持たれている。

犯行の際、尾崎容疑者は「やれやれ！いけいけー！」などと、少年たちをあおっていたとみられている。

少年たちが蹴り倒したとみられる供養塔は、今から約90年前に地元の観光協会によって建てられたもの。

逮捕を受け、常山観光協会の大野彰一会長は「まずは安心した。遺構には昔から色々な思いが込められていることをよく考え、学んでほしい」とコメントしている。

（「イット！」9月9日放送より）