µÜÀ¤Î°Ìï¡¢8LOOM¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¡È´ñÀ×¤ÎºÆ²ñ¡ÉSHOT¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î2¿Í¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
9·î8Æü¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶õ¹Á¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ªNOA¤È¤ÎºÆ²ñSHOT¤ò¸ø³«
µÜÀ¤¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥¤¤Ç¤ÏÌîÀ¸¤ÎÇ¤È½Ð²ñ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶õ¹Á¤Ç¤ÏÌîÀ¸¤ÎNoa¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢2022Ç¯¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ç¼«¿È¤È¶¦¤Ë·àÃæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦8LOOM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤¿NOA¤È¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏNOA¤«¤é¡¢¡ÖÌîÀ¸¤Î¤ê¤å¤¦¤Ó¤¯¤ó¤ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤¿¾Ð¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜÀ¤¤â¡¢¡Ö´ñÀ×¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¶õ¹Á¤Ç!?¡×¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î2¿Í¸«¤ì¤Æ¤Û¤ó¤È¹¬¤»¡×¡Ö¤ê¤å¤Ó¤Î¤¢ºÇ¹â¡×¡Ö·¯²Ö¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ8LOOM ¤Ï±Ê±ó¡×¡ÖÂº¤¤Âº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÐÍ¥¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÀ¤¡£2025 TBS¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Ä©Àï¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤¿ÁÛ¤¤¤ò¼«¿È¤ÇÉ½¸½¤·ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖGRAVITY¡×¤ò8·î27Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë