関東初出店の北海道スイーツや、握りたてのお寿司やラーメンも！東武百貨店 池袋本店「ぐるめぐり 秋の大北海道展」

東武百貨店 池袋本店では、9月11日(木)から9月24日(水)までの14日間、「ぐるめぐり 秋の大北海道展」を開催中です。

場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース

期間 ：2025年9月11日(木)〜9月24日(水)

営業時間：8階催事場→午前10時〜午後7時

地下1階3番地コンコース→午前10時〜午後8時

店舗数 ：約90店舗※初出店7店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)

東武百貨店 池袋本店では、9月11日(木)から9月24日(水)までの14日間、「ぐるめぐり 秋の大北海道展」を開催中。

1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行い、計約90店舗が出店。

北海道産のメロンをまるごと使用した贅沢チーズスイーツや厳選素材を使用した海鮮・肉弁当など種類豊富に展開！そのほか、道外初出店・関東初出店の北海道スイーツや、握りたてのお寿司やラーメン、暑さの長引く秋にピッタリな東武限定スイーツなど北海道グルメが集結します。

[1週目：9月11日(木)〜17日(水)、2週目：9月18日(木)〜9月24日(水)]

◆バイヤーイチオシはニュ〜な味わいの北海道チーズグルメ！

北海道は「酪農王国」と呼ばれ、日本の生産生乳量の半数は北海道産。

そんな生乳から生まれたチーズグルメに注目です。

【菓子工房フラノデリス】まるごとメロン ドゥーブルフロマージュ

［東武限定品］［実演］

【菓子工房フラノデリス】

「まるごとメロン ドゥーブルフロマージュ」

651円(1カット)《各日数量限定》

くりぬいたメロンにマスカルポーネを使用したチーズムースを詰め、ベイクドチーズケーキに乗せた贅沢なスイーツ。

メロンの甘さとチーズの酸味がベストマッチ。

〈出店期間：9月17日(水)まで〉

【le bleu 十勝のキッシュ】キッシュ各種

［初出店］

【le bleu 十勝のキッシュ】

(1)「なかさつないキッシュ」

(2)「とかちマッシュのキッシュ」

(3)「椛とほたてのキッシュ」

十勝産の卵・生乳・生クリームを混ぜ合わせた生地に、きのこや鶏肉など十勝産の食材を入れたキッシュ。

工房でつくられたこだわりのチーズを使用。

(1)648円(2)702円(3)864円(各1個)

《(1)(2)各日販売予定50点》

《(3)各日販売予定20点》

〈出店期間：9月17日(水)まで〉

【かふぇあま屋 NISEKO】ニセコ生スコーン とろけるcheese＆ソフトクリーム

［イートイン］

【かふぇあま屋 NISEKO】

「ニセコ生スコーン とろけるcheese＆ソフトクリーム」

1,201円(1個)《各日販売予定50点》

北海道産のバターが香る焼きたてのスコーンに、ニセコ産のチーズがとろける。

あま屋特製のソフトクリームと相性抜群。

〈出店期間：9月17日(水)まで〉

【小樽洋菓子舗 ルタオ】ドゥ クレムール

［実演］

【小樽洋菓子舗 ルタオ】

「ドゥ クレムール」

501円(1個)《各日数量限定》

しっとりもっちりのパン生地の中に、マスカルポーネを合わせたカスタードクリームと、特製生クリームにマスカルポーネ＆クリームチーズ、北海道産練乳をミックスしたフロマージュクリームの2種類のクリームをたっぷり詰めたクリームパン。

〈販売期間：9月17日(水)まで〉

◆北海道産厳選素材を使用した海鮮・肉弁当

【蔵】ジャンボ帆立とジャンボボタンエビの豪快弁当

［東武限定品］［実演］

【蔵】

「ジャンボ帆立とジャンボボタンエビの豪快弁当」

3,456円(1折)《各日数量限定》

北海道産のジャンボ帆立やジャンボボタンエビを豪快にのせ、イクラなどをトッピングし、贅沢に仕上げたお弁当。

〈販売期間：9月17日(水)まで〉

【うに専門店 世壱屋】余市産ムラサキうに・サロマ産バフンうに食べ比べ弁当

［東武限定品］［実演］

【うに専門店 世壱屋】

「余市産ムラサキうに・サロマ産バフンうに食べ比べ弁当」

6,480円(1折)《各日販売予定20点》

余市町のムラサキうにと、サロマ産バフンうにの贅沢な食べ比べが楽しめるお弁当。

〈販売期間：9月17日(水)まで〉

【札幌豊平館厨房】北海道産牛ヒレ昆布熟成ステーキ・北海道開拓ハンバーグ弁当

［東武限定品］［実演］

【札幌豊平館厨房】

「北海道産牛ヒレ昆布熟成ステーキ・北海道開拓ハンバーグ弁当」

2,700円(1折)《各日数量限定》

昆布だしで熟成させた北海道産牛ヒレステーキと甘辛のタレに絡めたジューシーカルビ、北海道開拓ハンバーグを盛り付けた一折。

〈販売期間：9月18日(木)から〉

【北海鮮 海の里】道産鮭食べ比べ弁当

［東武限定品］［実演］

【北海鮮 海の里】

「道産鮭食べ比べ弁当」

2,970円(1折)《各日販売予定30点》

北海道産のブランド鮭「時鮭」、桜マス漬け、いくらが一度に味わえる豪華な一折。

〈販売期間：9月18日(木)から〉

◆道外・関東初出店！バイヤーオススメの北海道スイーツ！

【スノーチーズ】スノーミルクチーズ

［道外初出店］

【スノーチーズ】

「スノーミルクチーズ」

1,944円(12個入)《各日数量限定》

ほのかにミルクが香るホワイトチョコレートクリームを、チーズが香り立つさっくりとした生地に包み、チーズ風味のチョコレートを飾ったスイーツ。

【ニセコメイプルバター】ニセコメイプルバター

［関東初出店］

【ニセコメイプルバター】

「ニセコメイプルバター」

1,318円(8個入)《各日数量限定》

ニセコ山系の麓で作られたバター香るパイに、メイプルシュガーをふりかけ焼きあげた、ブランド一番の人気焼菓子。

◆ココでしか味わえないひんや〜り東武限定スイーツ！

【お菓子のほんだ＆Fヨーグルト】アップルパイとヨーグルトソフトのパフェ

［東武限定品］

【お菓子のほんだ＆Fヨーグルト】

「アップルパイとヨーグルトソフトのパフェ」

981円(1個)

〈出店期間：9月17日(水)まで〉

【Jimo豆腐Soia】くりりんかぼちゃの秋の函館山モンブランパフェ

［初出店］［東武限定品］

【Jimo豆腐Soia】

「くりりんかぼちゃの秋の函館山モンブランパフェ」

1,375円(1個)《各日数量限定》

〈出店期間：9月18日(木)から〉

【ショコラティエ マサール】パフェール 北海道アロニア

［初出店］［東武限定品］

【ショコラティエ マサール】

「パフェール 北海道アロニア」

1,210円(1個)《各日販売予定80点》

〈出店期間：9月18日(木)から〉

【円山牛乳販売店】キャラメルとチョコレートの牛乳パフェ

［東武限定品］

【円山牛乳販売店】

「キャラメルとチョコレートの牛乳パフェ」

1,501円(1個)

《各日販売予定80点》

〈出店期間：9月18日(木)から〉

◆東武限定ラーメン 期間中入れ替わりで2店舗が登場

【我流麺 真舎】道産豚の角煮盛りラーメン

［お食事処」

【我流麺 真舎】

「道産豚の角煮盛りラーメン」

1,601円(味噌・1杯)《各日数量限定》

自慢の鶏ガラスープと濃厚な味噌ダレを合わせた真舎一番人気のラーメンに、道産豚の角煮を盛りつけた東武限定ラーメン。

〈出店期間：9月17日(水)まで〉

【らーめん信玄】北海道ブランド豚 食べ比べチャーシュー麺

［お食事処」

【らーめん信玄】

「北海道ブランド豚 食べ比べチャーシュー麺」

1,650円(1杯) 《各日数量限定》

「びらとり黒豚」と「サロマ豚」2種類のチャーシューをトッピングしたチャーシュー麺。

豚肉の甘みと旨みを存分にあじわえる一杯。

〈出店期間：9月18日(木)から〉

◆産地直送の新鮮なトウモロコシ

【AIRDO】ピュアホワイト

【道産空輸】

【AIRDO】

「ピュアホワイト」

350円(1本)《各日数量限定》

オホーツク・清里町から甘味の強い白いトウモロコシ「ピュアホワイト」を販売。

〈出店期間：9月17日(水)まで〉

※天候及び収穫状況により入荷できない場合があります。

※写真は一例です。

◆活きた蟹が入った全長約3mの舟形水槽にも注目！

【札幌蟹販】舟形水槽

【札幌蟹販】

全長約3mの巨大な舟形水槽の中には、活きた蟹が！お好みの蟹をお選びいただき、その場でボイル。

お持ち帰りはもちろん、食べやすくカットし、イートインスペースで茹でたてを食べることもできます。

※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※写真はイメージです。

※9月2日(火)時点の内容です。

※一部北海道産以外の素材を使用している場合があります。

