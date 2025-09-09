【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

マウスコンピューターは、同社が展開するゲーミングPCブランド「G TUNE」（ジーチューン）および「NEXTGEAR」（ネクストギア）を、9月25日から9月28日に幕張メッセにて開催される「TOKYO GAME SHOW 2025」の一般展示（2ホール、ブース番号：02-C06）へ出展する。

マウスコンピューターブースでは、ゲストを招いたステージイベント、G TUNE、NEXTGEAR ブランドの最新のモデル、iiyama G-MASTERのゲーミング液晶を試遊できるブースなどが用意される。また、出展記念のキャンペーンや来場者限定のイベントも実施される予定。最新の情報は、特設ページにて順次更新される。

出展概要

【ビジネスデイ】

9月25日（木）10時～17時

9月26日（金）10時～17時

一般公開日：

9月27日（土）9時30分～17時

9月28日（日）9時30分～16時30分

※ ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。

※ 一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場・出展場所：幕張メッセ 国際展示場2ホール 一般展示（ブース場所：02-C06）

マウスコンピューターブースステージについて

マウスコンピューターブースでは、様々なゲストを招いたステージイベントが実施される。詳細は順次更新。

ステージ一例

9月25日（木）10時30分～

テーマ：「G TUNE 新製品の紹介」

出演者：マウスコンピューター 代表取締役社長 軣 秀樹氏

そのほかゲストを招き、G TUNE 最新のデスクトップPC、ノートPC、周辺機器を紹介。

マウスコンピューター展示、試遊について

マウスコンピューターブースでは、G TUNE、NEXTGEAR、iiyama G-MASTER 合計20台の最新PC、ゲーミング液晶で複数のタイトルを試遊できる。試遊可能なPC、タイトルは順次更新される。

・「デュエットナイトアビス」

・「STREET FIGHTER 6（ストリートファイター6）」

・「オーバーウォッチ 2」

・「レインボーシックス シージエックス」

・「Escape from Tarkov」

・「Morbid Metal」

展示PC一例

デスクトップPC「G TUNE FZ-I9G90」

インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285Kと、NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載したフルタワーゲーミングPC。

□「G TUNE FZ-I9G90」のページ

デスクトップPC「G TUNE DG-I7G70」

インテル Core i7 プロセッサー 14700Fと、NVIDIA GeForce RTX 5070を搭載した、7月に発売されたばかりのミニタワーゲーミングPC。

□「G TUNE DG-I7G70」のページ

ノートPC

インテル Core i7 13620H プロセッサーと、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載した、8月に発売されたばかりの15.6型ゲーミングノートPC。

□「G TUNE P5-I7G70BK-C」のページ

「TOKYO GAME SHOW 2025」出展記念キャンペーン開催

「TOKYO GAME SHOW 2025」出展を記念して、マウスコンピューター公式サイトにて、「TOKYO GAME SHOW 2025 出展記念キャンペーン」が9月9日13時より実施される。

「TOKYO GAME SHOW 2025」マウスコンピューターブースで展示を行なうモデルを含む10モデルが対象となり、期間は9月30日まで。

対象モデル一例

・デスクトップ「G TUNE FZ-I7G80」(TGS 出展記念モデル)

CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5080

メモリ：32GB

M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4）

販売価格：399,800円

□製品ページ

そのほか、G TUNEのPC、液晶ディスプレイ、キーボード、マウス、ヘッドセットがセットになったモデルも用意されている。

□キャンペーンページ

(C)2025 Pan Studio All Rights Reserved.

(C)CAPCOM

(C)2025 Blizzard Entertainment,Inc. All rights reserved.

(C)2025 Ubisoft Entertainment.All Rights Reserved.

(C)2015-2025 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2025 Ubisoft Entertainment.All Rights Reserved.