マウスコンピューター、「TGS2025」出展情報を公開。G TUNE最新モデルなどを試遊できる！ゲストを招いてのステージイベントも実施
マウスコンピューターは、同社が展開するゲーミングPCブランド「G TUNE」（ジーチューン）および「NEXTGEAR」（ネクストギア）を、9月25日から9月28日に幕張メッセにて開催される「TOKYO GAME SHOW 2025」の一般展示（2ホール、ブース番号：02-C06）へ出展する。
マウスコンピューターブースでは、ゲストを招いたステージイベント、G TUNE、NEXTGEAR ブランドの最新のモデル、iiyama G-MASTERのゲーミング液晶を試遊できるブースなどが用意される。また、出展記念のキャンペーンや来場者限定のイベントも実施される予定。最新の情報は、特設ページにて順次更新される。
出展概要
【ビジネスデイ】
9月25日（木）10時～17時
9月26日（金）10時～17時
一般公開日：
9月27日（土）9時30分～17時
9月28日（日）9時30分～16時30分
※ ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。
※ 一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。
会場・出展場所：幕張メッセ 国際展示場2ホール 一般展示（ブース場所：02-C06）
マウスコンピューターブースステージについて
マウスコンピューターブースでは、様々なゲストを招いたステージイベントが実施される。詳細は順次更新。
ステージ一例
9月25日（木）10時30分～
テーマ：「G TUNE 新製品の紹介」
出演者：マウスコンピューター 代表取締役社長 軣 秀樹氏
そのほかゲストを招き、G TUNE 最新のデスクトップPC、ノートPC、周辺機器を紹介。
マウスコンピューター展示、試遊について
マウスコンピューターブースでは、G TUNE、NEXTGEAR、iiyama G-MASTER 合計20台の最新PC、ゲーミング液晶で複数のタイトルを試遊できる。試遊可能なPC、タイトルは順次更新される。
・「デュエットナイトアビス」
・「STREET FIGHTER 6（ストリートファイター6）」
・「オーバーウォッチ 2」
・「レインボーシックス シージエックス」
・「Escape from Tarkov」
・「Morbid Metal」
展示PC一例
デスクトップPC「G TUNE FZ-I9G90」
インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285Kと、NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載したフルタワーゲーミングPC。
□「G TUNE FZ-I9G90」のページ
デスクトップPC「G TUNE DG-I7G70」
インテル Core i7 プロセッサー 14700Fと、NVIDIA GeForce RTX 5070を搭載した、7月に発売されたばかりのミニタワーゲーミングPC。
□「G TUNE DG-I7G70」のページ
ノートPC
インテル Core i7 13620H プロセッサーと、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載した、8月に発売されたばかりの15.6型ゲーミングノートPC。
□「G TUNE P5-I7G70BK-C」のページ
「TOKYO GAME SHOW 2025」出展記念キャンペーン開催
「TOKYO GAME SHOW 2025」出展を記念して、マウスコンピューター公式サイトにて、「TOKYO GAME SHOW 2025 出展記念キャンペーン」が9月9日13時より実施される。
「TOKYO GAME SHOW 2025」マウスコンピューターブースで展示を行なうモデルを含む10モデルが対象となり、期間は9月30日まで。
対象モデル一例
・デスクトップ「G TUNE FZ-I7G80」(TGS 出展記念モデル)
CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5080
メモリ：32GB
M.2 SSD：1TB（NVMe Gen4×4）
販売価格：399,800円
□製品ページ
そのほか、G TUNEのPC、液晶ディスプレイ、キーボード、マウス、ヘッドセットがセットになったモデルも用意されている。
□キャンペーンページ
(C)2025 Pan Studio All Rights Reserved.
(C)CAPCOM
(C)2025 Blizzard Entertainment,Inc. All rights reserved.
(C)2025 Ubisoft Entertainment.All Rights Reserved.
(C)2015-2025 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2025 Ubisoft Entertainment.All Rights Reserved.