動画「6年生最後のソフトボール大会へいいトコ撮り」では、地域スポーツリポーターキャップが、6年生最後のソフトボール大会の現場を取材し、子どもたちや関係者の熱い思いに迫った。



冒頭では、各チームのキャプテンたちが「先生、私たち選手一同はチーム全員で励まし合いながら、本心でプレーします」「個性あふれる仲間と感情的な監督とともに、最後まで私たちらしく戦います」などと、勝利だけでなく仲間との絆や感謝の気持ちを大切にしてプレーする決意を表明。さらに「ソフトボールができることをありがたく幸せに感じてプレーします」「仲間を信じ、助け合い、全力で試合に臨みます」と、スポーツを通じた成長や充実した日々を振り返りながら、みんな一つになり選手宣誓を行った。



市主催の6年生最後の大会が廃止されたことを受け、「それじゃかわいそうだってことで立ち上げた大会」と語る高塩さんは、監督同士の話し合いで新たな大会開催に至った経緯について説明。「子供たちのためにやってあげようっていうことがめちゃくちゃ大切」と熱く語り、地元の酪農組合の協力で実現したミルクジャパンのTシャツやグッズで子どもたちを応援する姿勢も伝えた。



また、保護者のインタビューでは「自分のことを自分で決めてやるようになってきた」「親もすごく成長させてもらった時間」といった声が上がり、親子で過ごしたソフトボールの思い出や成長の大きさが滲んだ。6年生の女子選手からは「仲間と一緒に楽しめることが一番良かった」「最後だから、最後らしくみんなで戦います」「これからももっとコミュニケーション能力を高めていきたい」と前向きな抱負が飛び出した。



取材では、「今までお疲れさまでしたじゃないけど、悔いないようにあとやってもらえれば」と選手たちを励まし、大会のルール説明と共に「子供たちにとって最高の思い出となる大会になることを願っています」と締めくくった。