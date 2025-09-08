¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¡ª¥·¡¼¥º¥ó2Âè1ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¸ø³«
¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤¬¡¢ËÜÆü9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡ª
À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ô¥ó ¡Ä
¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡Ú³µÍ×¡Û
¡È¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¾¥ó¥Ó¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë½ªËöÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤È´¤¯½Ñ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤òÉÁ¤¡¢11¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ÎËöËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡¢ÊÆAMC¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡ÊTWD¡Ë¡£2023Ç¯¤è¤ê¥·¥ê¡¼¥ºËÜÊÔ¤ÎÀ¸Â¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¡Á¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ç¤âÁ´11¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¾¥³¥ó¥Ó¡¢¥À¥ê¥ë¤È¥¥ã¥í¥ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÆºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥À¥ê¥ë¤È¥¥ã¥í¥ë¤¬¡¢°¦¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Ä¸Î¶¿¤ØÌá¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¡¢¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ëÁ´7ÏÃ¤ÎÊª¸ì¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÁÔ´Ñ¤Ê·Ê¿§¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ä¿Í´ÖÆ±»Î¤Î·ãÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë±é½Ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¥À¥ê¥ëÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¤Ï¡¢6·îÈ¯Çä¤Î¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¾®Åç½¨É×¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤ÎÂ³ÊÔ¡ÖDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤È¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥È¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢8·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Ë¤â¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤¬Ãø¤·¤¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥¥ã¥í¥ëÌò¤Î¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Þ¥¯¥Ö¥é¥¤¥É¤ÎÂ³Åê¤ò»Ï¤á¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Î¥ê¥¨¥¬¡¢¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ï¥¨¥Ê¥À¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Þ¥µ¥ó¥«¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ç¥·¥ê¡¼¥º»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þÇÛ¿®¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ë¤ÏTWDËÜÊÔ¤ÈÆ±¤¸¤¯¾®»³ÎÏÌé¡Ê¥À¥ê¥ëÌò¡Ë¡¢Ä¹ÈøÊâ¡Ê¥¥ã¥í¥ëÌò¡Ë2Ì¾¤ÎÀ¼Í¥¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê»úËëÈÇ¡¦¿áÂØÈÇÆ±»þ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó4À©ºî¤È¼¡ºî¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢TWD¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î½ÅÍ×¤Ê°ì¾Ï¤È¤·¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
U-NEXT¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥ºÁ°ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó ¥·¡¼¥º¥ó2 -¥¥ã¥í¥ë¤Î½ñ-¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤ò9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡£¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡ÊÁ´7ÏÃ¡Ë
¡ÚÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¡Û2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë11¡§00 Âè1ÏÃÇÛ¿® °Ê¹ßËè½µ·îÍË½µ¼¡ÇÛ¿®
¡Ú»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¡Ûhttps://video.unext.jp/title/SID0225382 ¢¨09/05 11:00¤è¤ê¸ø³«³«»Ï
¡ÚÇÛ¿®·ÁÂÖ¡Û¸«ÊüÂê
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2025 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.