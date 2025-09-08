9月4日、柴咲コウが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』に、川口春奈が出演することが発表された。女優として仕事が途切れない川口だが、SNSでは“食べ方”が物議を醸している。

問題となったのは、2021年10月に川口がYouTubeに投稿した「疲労マックス…滝行の後お蕎麦食べに行った」という動画だ。YouTubeの企画で滝に打たれた川口が、老舗のそば店で食事する内容だったが、4年前の「ひとりそば」動画が注目されたのは理由がある。

「9月初旬から、Xで川口さんがそばを食べる際の切り抜き動画が拡散され、その食べ方に疑問を抱く声があがったのです。天ざるそばを注文した川口さんは、箸で多めのそばを取ってつゆにつけてすすっていたところ、麺が多かったのか、そばを噛み切れず、口の中からこぼしてしまいました。また、大きめの天ぷらを口いっぱいに入れ、頬を膨らませながら食べており、気になる人もいたようです」（芸能記者）

川口の”わんぱく食い”に関して、Xでは

《川口春奈、可愛くて好きだったけど…ご飯の食べ方は無理だわ…》

《人に見せるなら食べ方をもうちょい学んでから出してほしい。プライベートならいくらでも好きに食べて然りだけどさ》

《なんかガッカリ。食べ方汚いな》

《蕎麦を噛み切るとか以前に、わんぱく喰いが苦手。。》

など、厳しい声があがっている。川口のYouTubeでは、ひとりでラーメンやカレー、焼肉を食べる動画を多数投稿しており、気取らない姿がファンからも好評だ。ただ、食べ方に関して、“危うさ”も見えていたという。

「もともと、川口さんは口を大きく開けて食べる、豪快な食べっぷりが支持されています。ただ、2020年にウーバーイーツでパスタを注文して食べる動画では、パスタをすすったり、テーブルに肘をついて食す様子に関して、コメント欄で『食べ方が汚い』という指摘があがっていました。また、川口さんは一度に食べ物を多く口に入れて食べる“頬張り癖”が好評ですが、今回は意見が分かれてしまったようです」（前出・芸能記者）

2020年に開設した川口のYouTubeチャンネルは、登録者数197万人を超え、高い人気を誇るが、食事動画に関しては、こんな心配も……。

「近年、テレビやYouTubeで芸能人が食事する様子は、SNSで切り抜かれて拡散され、物議を醸すこともしばしばです。過去には、木村拓哉さんもバラエティ番組のグルメロケで、“迎え舌”に厳しい声があがっていましたからね。川口さんの食事動画は、再生回数も高く、反響も大きいため、何かのきっかけで多くの人の目に触れる可能性があります。そばは食べ方にこだわりを持つ人も少なくないため、川口さんの食べ方が気になる人もいたのかもしれません」（前出・芸能記者）

何気ない食事シーンが注目されてしまうのも、人気の高さゆえか。