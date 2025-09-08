日清食品は、カップ麺「魔改造カップヌードル」シリーズ4商品を2025年9月8日に発売する。「カップヌードル」の定番フレーバーを、同社自ら"魔改造"した商品が登場。

それぞれのスープをベースにプラスアルファ

「魔改造カップヌードル」は、「カップヌードル」のスープをベースに、にんにくとニラの風味、肉の旨みや野菜の甘みをきかせた「もつ鍋しょうゆ味」が特長。

「魔改造カップヌードル カレー」は、オリジナルの「カレー」のスープをベースに、ガーリックの香ばしさとマヨネーズの風味を加えた「ガリマヨカレー味」に仕上げた。

「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」は、オリジナルの「シーフードヌードル」のスープに、明太子とチーズの旨みとコク、香ばしいウスターソースの風味をきかせ、「明太チーズ海鮮もんじゃ味」とした。

「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」は、オリジナルの「チリトマトヌードル」のスープをベースに、トウバンジャンと味噌のコク、生姜やにんにくなど香味野菜の旨みを合わせたエビチリ風スープに仕上げた。エビやトマトなどの具材とともに味わうことで「エビチリトマト味」を楽しめる。

いずれも価格は236円（税別）。