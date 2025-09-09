この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅系YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が公開した動画で、旅系YouTuberのSHOさんが、台湾・桃園市の中壢駅前にそびえる“泊まれる廃墟ビル”の実態をレポートしている。



動画の冒頭でSHOさんは、「見た目は完全に廃墟なんですけど、中に宿泊することができます」と、一見すると不気味なビルを紹介。この建物は地元で「“鬼樓（グイロウ）”――幽霊ビルと呼ばれています」といい、かつては百貨店や映画館、回転レストランまで備えた街のランドマークだったという。



SHOさんの解説によれば、このビルが廃墟と化した背景には複雑な権利問題がある。2000年代にテナントが撤退し始めると、「区分売却」という方式で所有権が細分化され、「このビルになんと250人以上のオーナーが入ることになってしまいました」。その結果、管理組合も作れず、改修もままならないまま放置状態になったと説明している。



しかし、ビルの中にはホテルや東南アジア系の飲食店、バーなどが今も営業を続けており、外観の荒廃ぶりとは裏腹に人々の生活が息づいている。SHOさんは中壢の街について、「台湾人よりも東南アジア系の方々がものすごく多くて」「結構国際色に溢れた街だなと思います」と語り、このビルが地域の多文化性を象徴する場所となっている様子を伝えた。



実際にホテルに宿泊したSHOさんは、「外観は廃墟みたいな感じなのに、中は意外に全然普通に過ごせる」と驚きを隠せない様子。屋上からの眺めも良く、「超いい旅の拠点になりそう」と締めくくった。噂される心霊現象は体験しなかったものの、台湾のディープな一面を垣間見ることができる貴重な映像となっている。