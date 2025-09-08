絵本作家のやなせたかしと妻の暢が共に過ごしてきた日々をモデルにしたNHK連続テレビ小説『あんぱん』が、タイトルにもなった人気キャラクター「アンパンマン」の誕生というビッグトピックに向けて進み始めた。

絵本として子どもたちによって愛され続け、TVアニメ『それいけ！アンパンマン』も36年にわたって放送され続けている作品であり、このキャラクターはどうのように生まれたのか。そしてどうしてこれほどまでに愛され続けているのか。そこには、やなせの妥協せず媚びない創作へのまっすぐな思いがあった。

心に響く主題歌とともに子供たちを魅了し続けるTVアニメ『それいけ！アンパンマン』は、実はすんなりと誕生したものではなかった。ノンフィクション作家の梯久美子が書いた『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』（文春文庫）によれば、「一九八〇年代、アンパンマンをテレビアニメ化したいという話がくるようになった。担当者はみな熱心だったが、テレビ局の上層部からOKが出ず、なかなか実現しなかった」という。

それでも、あきらめないでアニメ化を会社に働きかけ続けたのが、のプロデューサー・武井英彦だった。何度ボツにされても企画を提案し続けるその姿勢に、「やなせはあるとき『きみはどうしてそんなに熱心なの？』と武井に聞いてみた。すると彼は言った。『息子の通っている幼稚園で、手垢まみれのアンパンマンの絵本を見たんです」（『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』）。

幼児たちの圧倒的な支持。武井プロデューサーはそこにアニメ化する意味があると信じて突き進んだが、実現までにはまだまだ越えなくてはならない壁があった。柳瀬博一『アンパンマンと日本人』（新潮選書）に「アニメ化にあたっては内容に難色を示す向きもあったようです」と書かれているように、困った人に顔を食べさせると顔が欠けてしまう主人公や、ばいきんまんという不潔さを思わせる敵キャラへの異論が出た。

ここでやなせが妥協していたら、『それいけ！アンパンマン』はこれほどまでの人気アニメになったのだろうか。そもそもそうしたアンパンマンなりばいきんまんが登場する『アンパンマン』という絵本シリーズが、子供たちに手垢で汚れてボロボロになるまで読み込まれたのだろうか。そうではないと確信していたからこそ、やなせは『アンパンマン』の絵本や漫画を描き続け、TVアニメでもそのままの内容を押し通させた。

「ほんとうの正義というものは、けっしてかっこうのいいものではないし、そのためにかならず自分も深く傷つくものです」

やなせの自伝『アンパンマンの遺書』（岩波現代文庫）の中で、絵本『あんぱんまん』の後書きから引いた自身の言葉はこう続く。

「そういう捨身、献身の心なくしては正義は行えません」

だから絵本のアンパンマンは「やけこげだらけのボロボロの、こげ茶色のマントを着て、ひっそりと、恥ずかしそうに登場します。自分を食べさせることによって、飢える人を救います。それでも顔は、気楽そうに笑っているのです」。

自分の顔を食べさせることに意味がある。それを行わないアンパンマンなどアンパンマンではない。そんな信念を貫き描いた絵本が、どうして子供たちに支持されたのか。「それは、今でもぼくにはよく解らない」と『アンパンマンの遺書』でやなせは言っている。

「赤ちゃんはなぜアンパンマンをいきなり好きになるのだろう？この答えはいまだに分からない」と、亡くなる8カ月前の2013年2月にも『アンパンマンの遺書』の後書きに書いているほど、生涯の最後まで不思議に思っていたのは面白い。

安田女子大学紀要第38号に掲載された西川ひろ子の論文「乳幼児のキャラクター志向に関する研究―何故、子供は2歳のときにアンパンマンが大好きになり，5歳になると『ださい』というのか ―」では、「アンパンマンの顔が赤ちゃんからも認識しやすく、乳幼児にとって名前も発音しやすかったり、乳幼児が関心が高い食べ物を題材にしている」ことが、乳幼児から好かれる理由だといった分析が行われている。そうした側面ももちろんあるだろう。

ただ、そうしたルックの奥に、「正義とは何か。傷つくことなしに正義は行えない」という自分のメッセージをしっかり入れていこうとやなせは決めて、実行していった。アニメ化にあたっても決して自分を曲げなかった。そうした信念のもとで繰り広げられるエンターテインメント性を持った作品を読んだり見たりした両親や祖父母が喜べば、「幼児も喜ぶ。フランス語であろうがエスペラントであろうが幼児にとってはみんな同じで、すべて初めてなのだからそのまま理解する。テレパシーがはたらく」（『アンパンマンの遺書』より）。

戦争に行き、弟を戦争で失い、戦後の激変を自分の才能と向き合いながら生きてきたやなせのすべてが込められていたから、『アンパンマン』は世代を超えて人を引きつけ、時代を超えて愛され続ける存在になったのかもしれない。そこには、手筭治虫に誘われ取り組んだ長編アニメーション『千夜一夜物語』（1969年）で多彩なキャラクターたちを生み出す楽しさを覚えたことも少なからず貢献している。なぜなら、『アンパンマン』という作品は、次々に登場してくるキャラクターたちにワクワクさせられることも大きな魅力だからだ。

「ところで、せっかく人気がでてきたアンパンマンだが、何か不足している。足りないものはなんだろう？あれかな？これかな？あれかもしれない。でも“あれ”っていったいなんだ」（『アンパンマン伝説』より）。

それは悪役。正義の敵。『あんぱん』でMrs. GREEN APPLEの大森元貴が演じじたいせたくやのモデルで、「手のひらを太陽に」を作曲したいずみたくとやなせが手がけた『アンパンマン』のミュージカルで、やなせはばいきんまんというキャラクターを登場させた。

「敵役ばいきんまんの登場で、アンパンマンの性格はくっきりした。正義の味方と、正義の敵の、宿命の対決がはじまった」（『アンパンマン伝説』より）

ストーリーに起伏が生まれ善と悪という深みも出て、物語の世界がグッと広がった。「影がなければ光もない」。アンパンマンの存在感を際立たせるばいきんまんがTVアニメに登場していなかったら、どれだけ薄っぺらいものになっただろう。ミュージカルで考え絵本でつかんだ手応えを、やなせがTVアニメ化で通そうとしたのも当然だ。

『アンパンマン伝説』は以後、しょくぱんまんやカレーパンマン、メロンパンナちゃんといった人気キャラクターたちの誕生の経緯が紹介されていて、それぞれの持つ役割を改めて感じ取れる。二枚目のしょくぱんまんに直情的なカレーパンマンといった多彩なキャラクターを見ながら、子供たちはいろいろな性格の人がいることを感じ取っていく。ロールパンナについては、「生まれながらに暗い宿命を持った二重人格である。こんなの、今まで赤ちゃんアニメにでてきたことあるか？」「どうして生み出したのかよく分からない」と『アンパンマン伝説』で書いているが、ひとりの中にいろいろな側面があることを、感じ取る入り口になっているキャラクターだと言えそうだ。

ドキンちゃんについては、映画『風と共に去りぬ』でヴィヴィアン・リーが演じたスカーレット・オハラのような、強烈な個性を持ったわがまま娘として描いたことに触れている。しょくぱんまんのモデルは同じ『風と共に去りぬ』でスカーレットが思いを寄せるアシュレー・ウィルクス。だからドキンちゃんもしょくぱんまんが好きなのだ。そう聞くと、90年近く前の原作や映画がグッと身近になってくる。

『アンパンマン』という作品を受け継ぐということは、やなせが経験してきたものを、文化も思想も含めて感じ取って次の世代に繋げていくことなのかもしれない。

（文＝タニグチリウイチ）