「普通のスラックスが穿けなくなる」手抜きに見えない「ゆるくてキレイ」がかなうパンツ

ラクであることを前提に、きちんと感のある見た目や美しいシルエット。力を入れずともだらしなさはなく、力みもない「ちょうどいい」が手に入るパンツを集結させました。キーワードは「心地よくキレイに」。







無骨に見えない「清潔感のあるデニム」

旬といってもいいほどデニムに注目が集まる今は、手持ちを見直すいいチャンス。目新しさとキレイの両方を呼び込める、カジュアルが前に出ないラインアップ。







洗練された白に映える「美しいゴールドの裏地」

白デニムパンツ／ネイル（エストネーション） ベージュベスト、ベージュジャケット／ともにカオス（カオス表参道） バッグ／スール（トゥモローランド） 眼鏡／TIFFANY & CO.（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ベルト／DEHANCHE（S&T） シューズ／ピッピシック（トゥモローランド）



白っぽくまとめたマニッシュな装いを輝きで彩る



深めの股上で形はメンズライクなストレート。適度にくだけて見える形くらいで選ぶと、白パンツでもかしこまりすぎないルックスに。



【STYLIST’s COMMENT】 「上品だけど華やかさもある、落ち着いた白×ゴールドの配色が新鮮。ひかえめすぎず、かといってぎらつかない絶妙な輝きは、歩くたび高揚感を味わえるはず。」（岩田さん）







スキニー未満の「細身テーパード」

デニムパンツ／YANUK（カイタックインターナショナル） 白ニットベスト／HER. バングル／リューク バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） ストラップサンダル／LE TALON（ル タロン 有楽町マルイ店） ソックス／スタイリスト私物



深いVネックの緊張感とともに

ニット＋デニムを形で更新



腰まわりにはゆとりを、ひざ下はほっそりと見せるボーイズテーパードの「ANN」。細身でもはきやすいストレッチの効いた素材。



【STYLIST’s COMMENT】 「ワイド人気は引き続きですが、今季は細身も増えた印象。上にコンパクトなトップスを合わせやすい、スキニーまでいかない絶妙なシルエットに惹かれました。」（岩田さん）







知性を補う前後のセンタープレス

ブルーストレートデニムパンツ／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド） 白トップス／イレーヴ 肩にかけた赤ニット／エブール フォー ロンハーマン（ロンハーマン） ピンクサンダル／ネブローニ（プルミエ アロンディスモン）



縦長シルエットを助長するべく

顔まわりのさし色で目線を誘導



前後に入ったセンタープレスにより、補整力に優れた厚手生地の細身のストレートをいっそう切れ味よく。後ろにも同様の加工をほどこし、淡色をスマートに装うことが可能。キックバックが強く、補整力に優れたオリジナルのストレッチデニム生地を使用。







（コーディネートのプライスなど詳細）

【全15着の一覧】≫履くと「普通のスラックスに戻れない」手抜きに見えない「ゆるくてキレイ」がかなうパンツ