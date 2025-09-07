この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が『大人の愛着障害の治療【心の安全基地】』と題した動画を公開し、精神科医・公認心理師・臨床心理士としての立場から“生きづらさ”と心の安全基地の関係について詳しく語った。



冒頭で「あなたの生きづらさは、心の安全基地がないことが原因かもしれません」と投げかけた発言者は、困難や挫折を経験した時に「私には生きる価値がないのかな？」と感じてしまう人は、幼少期に“生きることへの安心感”を形成できなかった可能性を指摘。その背景として「お母さんが何でも受け入れてくれるという安心感」を例に挙げ、「これが大人になってからの心の強さになります」と強調した。



しかし、十分な養育を受けられなかった場合、大人になっても自信や安定感が持てず、対人関係に悩みやすく、これが「大人の愛着障害」と呼ばれる“生きづらさ”の根本だと説明。「大人になってからでも心の安全基地は作れます」との言葉通り、発言者はその具体的な方法を8つにわたって説いた。



一番に挙げたのは「心の温かい友人やパートナー」の存在。「あなたの存在を否定せず、温かく受け入れてくれる関係が、自己肯定感を育み、対人関係にも自信を与えます」とした上で、「逆に気を遣わせたり、言葉を否定するような関係は心の安全基地にはなりません」と警鐘を鳴らした。



また「頼りになるカウンセラーや病院のスタッフ」、スポーツや趣味の「仲間」、さらには推し活や「居心地の良い場所」「ペットや植物」「居心地の良い職場」など、意外な場所や存在も安全基地として挙げ、「行きつけの温泉やスパで『生きていてよかったな』と感じることを大切にしてください」とアドバイス。



宗教に関しても「神様やご先祖様に守られているという安心感は、困難に負けない心の安全基地となります」と述べる一方で、「恐怖感や高額請求、厳しいルールで縛る宗教は良くありません」と注意を促した。



最後に「心の安全基地は一つに依存せず、たくさん持つようにしましょう」とまとめ、「生きていていいんだ!という感覚を何度も感じることが、あなたの心を修復してくれるはず」と視聴者に温かいエールを送った。動画は「心の安全基地を作ることで生きづらさが和らぐ」という希望とともに締めくくられている。また、先月発売した書籍「精神科とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけない うつのケツロン」が楽天書籍カウンセラー部門週間ランキングで１位、アマゾン書籍精神医学部門で２位を獲得したと報告した。