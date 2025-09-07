後藤啓介が直接フリーキックを決めてみせた

U-22日本代表は9月3日、U-23アジアカップ予選の第1戦でU-22アフガニスタン代表と対戦し、3-0で勝利した。

この試合でFW後藤啓介（シント＝トロイデン）が見事な直接フリーキック（FK）を決めたなか、「ポテンシャルがえぐい「そんなことも出来たの？」など注目を集めている。

大岩剛監督が率いるU-22日本代表は2026年にサウジアラビアで行われるU-23アジアカップの予選に出場中。第1戦でアフガニスタン代表と対戦すると、前半8分にMF新川志音が先制ゴールを奪い、同42分にもFW名和田我空が追加点。そして後半アディショナルタイム、後藤が敵陣ペナルティエリア手前で相手GKのハンドを誘発してFKをゲット。自らキッカーを務め、短い助走からゴール右の絶妙コースに流し込んだ。

U-22日本は3-0で白星発進となったなか、SNSでは後藤のFKが大きな注目を集め、「当たり前かのように直接FKを流し込んでてもはや恐怖」「FKも蹴っちゃう感じね」「ポテンシャルがえぐい」「出れば決める男」「そんなことも出来たの？」「期待しかない」「エグかった」などコメントが寄せられていた。

6日に行われたミャンマー戦では2-1で勝利するものの、不発に終わった後藤。9日に行われる最終戦のクウェート戦ではさらなるゴールを決めることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）