スヌーピーがアメカジと融合！RODEO CROWNS WIDE BOWLから個性派PEANUTSコレクションが登場
RODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオクラウンズ ワイドボウル)から、PEANUTSとのスペシャルコラボアイテムが2025年9月12日(金)に発売される。古着リメイク風のカスタムアイテムやジャガード織りのニットなど、アメリカンカジュアルにスヌーピーたちの世界観を落とし込んだ全9型がラインナップ。9月5日からは、今回紹介するアイテムを使った「PEANUTS / PEANUTS×MLBキャラディネートコンテスト supported by キャラWalker」もスタートしている。
スケーター＆サーフカルチャーをベースにしたファッションを展開するRODEO CROWNS WIDE BOWL。今回のコラボでは、古着カスタム風のデザインにPEANUTSのキャラクターたちを絶妙にミックスし、アメリカ西部の雰囲気を感じさせるグラフィックやステッチワークが特徴。どのアイテムも「一点もの感」があり、周りと差がつくこと間違いなし。店舗および公式オンラインショップで展開予定だ。
■主役級の存在感！注目トップス3選
まず押さえたいのが「カスタムスウェットトップス」(7700円)。古着をカスタムしたような組み合わせがRODEO CROWNSならではの一枚に。カラーによってフロントのスヌーピーたちのグラフィックが異なるアソート仕様で、全4色から選べる。ビッグシルエットで着ると落ち感があり、ユニセックスで着用可能。アメカジな配色がヴィンテージ好きを魅了する。
続いて「モチーフニットトップス」(6600円)は、ジャガードで表現されたスヌーピーたちがとにかくキュート！ボディカラーでグラフィックが異なり、キャラクターに合わせたロゴがPOPな配色で主役級の存在感を放つ。ルーズなサイズ感で体型を選ばないのも魅力的。
そして「バルーンロングスリーブTシャツ」(5500円)は、フロントにPEANUTSギャングの集合デザイン、バックにはセリフにキャラクターを散りばめた豪華仕様。袖がふんわりバルーン袖になっていて、シルエットまでこだわり抜かれている。
■リメイク風ボトムスで個性派スタイルが完成
ボトムスも見逃せないラインナップがそろう。「カスタムカーゴパンツ」(9350円)は、古着をリメイクして仕上げたようなデザインが目を引く一本。微配色で切り替え、PEANUTSコミックスから抜粋したアートのプリントを施している。着心地が楽なワイドシルエットで、裾のコードを絞ってアレンジも可能だ。
さらに特別感があるのが「オーバーオール」(1万1000円)。刺しゅうやプリントで彩られたPEANUTSキャラたちがかわいいスペシャルな一枚で、コミックスから抜粋したアートや効果音、セリフがPEANUTSファンにはたまらないディテールになっている。
■毎日使いたくなるバッグ＆小物たち
「トートバッグ」(5500円)は、大きく入ったブランドロゴとキャラクターたちのカラフルな刺しゅうがポイント。洗い加工されたデニムとキャンバス生地が、よりヴィンテージ感を演出してくれる。
「BIGトートバッグ」(4400円)は、ざっくりしたやや大きめサイズで使い勝手抜群。薄手のキャンバス生地なので軽くて持ちやすく、両面に大きくキャラクターたちがプリントされているから、どちらで使っても楽しい気分になる。
小物では「フェイスポーチ」(3850円)も登場。カードケース付きで、パスケースとしても活躍してくれそう。そして「アクリルキーホルダー」(990円)は、2点付きでキャラクターたちが組み合わさったキャッチーなデザインがポイント。カラバリは3色。プチプラだから全色コンプリートしたくなる！
■9月5日(金)スタート！豪華賞品が当たるキャラディネートコンテスト
2025年9月5日(金)から14日(日)まで開催される「PEANUTS / PEANUTS×MLBキャラディネートコンテスト」では、今回紹介したアイテムを使った店舗スタッフのコーディネートがInstagramに続々登場！RODEO CROWNS WIDE BOWLとDOUBLE NAMEの2ブランドが参加し、それぞれの感性でスタイリングを披露する。
参加方法はとってもシンプル。各ブランドの公式Instagramに投稿されるコーディネートをチェックして、お気に入りに「いいね！」するだけでOK。最も多くの支持を集めたコーディネートがNo.1に輝き、投票した人の中から抽選で豪華プレゼントが当たるチャンスも！
賞品はスヌーピーぬいぐるみやMLBオリジナルタンブラー、さらに実際のコーディネートがまるごと手に入るブランド賞(RODEO CROWNS WIDE BOWL賞は2万1340円相当！)など、ファン必見の内容となっている。結果発表は2025年9月29日(月)予定。コンテストに備えて、RODEO CROWNS WIDE BOWLの公式アカウントを今すぐフォローしておこう。
アメカジ×PEANUTSという新鮮な組み合わせが楽しめる今回のコレクション。コンテストで紹介されるスタッフのスタイリングも参考にしながら、自分らしい着こなしを楽しんでみて。
