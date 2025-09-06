大分がパース・グローリーから岡本拓也を獲得、J1で195試合出場した実績

J2の大分トリニータは9月5日、オーストラリア1部パース・グローリーFCでプレーしていたDF岡本拓也が加入することを正式発表した。

ファンからは「えぐい選手きた」との声があがっている。

現在33歳の岡本は浦和レッズ、V・ファーレン長崎、湘南ベルマーレで活躍。今季からパース・グローリーFCへの移籍を経験し、オーストラリアでプレーしていた。各カテゴリーでの通算出場数はJ1リーグ195試合12得点、J2リーグ70試合3得点など豊富な実績を誇る。

岡本はクラブを通じ「プレーができる環境を与えていただき感謝しています。自分の持てる力を発揮してチームの力になれるように頑張ります」とコメント。大分は現在、J2で17位に位置しており、守備の安定化が課題の一つとなっていた。実績十分のDFの加入は、今後のチームにとって大きなプラスとなりそうだ。

今季のJリーグでは、フリーの選手は9月12日まで登録することができる。突然の発表にSNS上では、「まじでびっくりした」「いきなり来た」「まさかの補強」「めっちゃいい補強」「実績十分の選手！」と、驚きと期待の声が多数寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）