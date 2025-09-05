この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『スマイルライフそらふね』で公開された最新動画「【リモートで実家の片付け】遠方からできる生前整理｜スマホ通話で確認する新しい実家じまい」にて、株式会社ソラフネ代表・鳥谷部氏が、遠方からでも可能なリモートによる実家の片付けと生前整理について語った。



今回の現場は宮城県仙台市。依頼主は北海道札幌市在住の娘さんで、1人暮らしをしていたお母様が施設に入ることになり、「多分もう戻ってくることはないだろう」との判断で、リモートで整理作業を依頼したという。鳥谷部氏は「一度処分してしまったら、もう二度と戻ってこないものなので、LINE電話を通して最終確認をしていただいた」と、遠方からの家財整理のリアルと責任の重さを語る。



現場では、貴重品や商品券、記念コインなどの確認を依頼者とオンラインで丁寧に進めていった。「残すものに関して、2カ月強悩みながらリストを作成」し、「今遠方にてリモートで全部確実で把握するっていうのは難しいと思うので、その辺はうまく使ってください」と、現代ならではの悩みと解決策を提案した。



特に印象的だったのは、「母の生前整理は、おばの遺品整理よりも難しい」「元気でこう暮らしてるのに整理しなきゃいけないっていうのも、なかなか皆さん踏み入れないところ」と依頼者が本音を吐露しながら、「今から3年後5年後着れるかって考えた時に、着れる可能性がないのであれば今整理するのがもしかしたら正解なのかもしれないですよね」と、家族と財産の向き合い方を率直に語った場面。



最終的に作業が無事完了したことを伝え、鳥谷部氏は「県外に暮らしていらっしゃって、なかなか立ち会えないという方、ぜひ参考にしていただければ」と締めくくった。また、「株式会社そらふねでは宮城・山形・福島・岩手・秋田・青森、北関東までの作業が可能」だとアピール。

実家の片付け、遺品整理でお困りの視聴者に役立つ動画を発信し続けたい！物の整理と心の整理をサポートする強い気持ちが伝わった。