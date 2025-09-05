この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新築の建売住宅を見学するとき、「同じ分譲地の中でどの区画を選べばいいの？」と悩む方は少なくありません。価格はもちろん、土地の形や立地によって暮らしやすさや資産性が大きく変わってきます。

そこで今回は、株式会社さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんが、角地・旗竿地・整形地の特徴と選び方のポイントを解説してくれました。



■ 角地はやっぱり人気！でも「角地風」に注意

山本さんによると、基本的に角地は解放感があり、資産価値の評価も高いため人気があるとのこと。価格差が1割程度なら迷わず選びたい区画です。

ただし注意したいのは、「見た目は角地でも建築基準法上の道路に面していないケース」。建築基準法に基づいた道路に2面接していなければ「角地」とは認められず、将来的な評価や再建築時に影響が出ることもあります。

さらに、接している道路が幅4m未満の場合は「セットバック」が必要になることも。見た目だけで判断せず、役所でしっかり確認することが大切です。



■ 整形地は安ければ“狙い目”

整形地は四角形に近いシンプルな形の土地。間取りの自由度が高く、駐車スペースも確保しやすいため扱いやすいのが特徴です。

ただし、お隣に囲まれやすい区画では日当たりや開放感でやや劣る場合も。それでも価格差が大きければ「むしろお買い得」になるケースもあるといいます。



■ 旗竿地はデメリットばかりじゃない？

敬遠されがちな旗竿地ですが、山本さんは「条件次第で狙い目になる」と話します。

ポイントは「間口の広さ」。接道部分が2mぎりぎりだと駐車が難しくなりますが、3m以上あれば駐車2台分が確保でき、むしろ他の区画より利便性が高くなることも。価格が安い分、総合的に見て「お得」になる可能性があります。



■ 近隣との関係も忘れずに

分譲地の区画選びでは土地の形や価格だけでなく、将来の近隣関係も重要です。駐車場の位置によってはお隣の敷地に配慮が必要になることもあり、入居後の関係性が資産価値に影響することもあります。

山本さんは「どの区画を選ぶにせよ、近隣との良好な関係を築くことが資産価値を守るポイント」とアドバイスしています。



■ 建売住宅でもホームインスペクションは必要

意外と見落とされがちですが、建売住宅も現場で職人が施工している以上、初期不具合が出る可能性はゼロではありません。

株式会社さくら事務所のホームインスペクション（住宅診断）を利用すれば、施工精度や仕上げの状態を第三者の目でチェックでき、引き渡し後のトラブルを防ぐ大きな安心につながります。



【まとめ】

角地・整形地・旗竿地にはそれぞれメリットと注意点があります。

価格差や条件を見極めつつ、暮らしやすさと資産性を総合的に判断することが大切です。

そして「どの区画を選んでも安心して暮らせる」と思えるようにするためには、建物自体の品質チェックが欠かせません。

第三者の専門家によるホームインスペクションを活用することで、初期不具合の有無を確認でき、引き渡し後のアフターサービスも有効に使いやすくなります。

新居を長く快適に保つためにも、ぜひこうしたチェックを取り入れてみてはいかがでしょうか。