懐石の流儀、極まれり！緻密な作りの自家製麺

2024年秋にオープンしたこちらは、懐石料理の『なだ万』、『加賀屋』などで修業を積んだ店主・彦田誠司さんの和食の技術が注ぎ込まれている。「懐石は敷居が高いと思われるお客様にも、気軽に和食の世界を楽しんでもらいたい」という思いから、特にこだわり抜いたのがダシだ。

薩摩枕崎産のカツオ節、北海道産昆布、瀬戸内産イリコを配合し、季節ごとに抽出濃度を調整。自家製のうどんはもちもちの弾力を目指して、小麦粉に本州北翠を使用。グルテンを鍛えて旨みを出すため、1日半の熟成時間をかけて仕上げている。

「野菜天ぶっかけ」は、ナス、舞茸、シシトウなど人気の野菜天と共に、追いガツオの効くツユを回しかけた。切りたて、茹でたてのうどんはコシがあり、歯応えが楽しめるため、手繰る手が止まらない。生生姜の辛みを効かせた牛肉煮を堪能できる「肉うどん」も美味だ。

『マルキンうどん』店主 彦田誠司さん

店主：彦田誠司さん「誠実に営む町のうどん屋です。気兼ねなくお越しを」

［住所］東京都江戸川区西小岩1-29-5

［電話］03-5655-9977

［営業時間］11時〜15時（フード14時半LO）、17時〜21時（フード20時半LO）

［休日］無休

［交通］JR総武線小岩駅北口から徒歩約5分

