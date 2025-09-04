617万円から！ ホンダ新型「プレリュード」発表！ 24年ぶりに往年の「デートカー」が復活！ 「ホンダ初の技術」で“操る喜び”を実現した「スペシャリティスポーツ」9月5日に発売！
“往年のデートカー”が24年ぶりに復活！
ホンダは2025年9月4日、新型「プレリュード」を翌5日から発売すると正式に発表しました。
かつて「デートカー」の代名詞として親しまれた名車の復活は、ファンにとって待望のニュースです。
【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「プレリュード」です！（30枚以上）
24年ぶりに登場する新型モデルは、ホンダならではの“操る喜び”を継承しつつ、電動化時代の最新技術を盛り込んだ「スペシャリティスポーツ」として生まれ変わりました。
プレリュードは1978年に初代が誕生し、スタイリッシュなデザインと先進技術で人気を博しました。
また初代に採用された国産初の電動式サンルーフをはじめ、世界初の四輪操舵システム（4WS）やアンチロックブレーキシステム（ABS）など、歴代モデルに時代を先取りする数々の技術が投入されたことでも知られています。
1996年に登場した5代目を最後に2001年で生産を終了しましたが、2023年のジャパンモビリティショーでコンセプトモデルが公開され、復活への期待が一気に高まりました。
今回発表された6代目の投入は、プレリュードが再びスポーツクーペ市場に存在感を示す大きな契機となります。
新型プレリュードは「UNLIMITED GLIDE（アンリミテッド グライド）」をコンセプトに掲げ、グライダーのような滑らかで自由な走行感を追求しています。
なお同車の開発責任者である山上智行氏は、事前の独自インタビューにて
「スムースでグリーンな側面とダイナミックでスポーティな側面の2つを両立できたと考えています。
目指したのは、どこまでも行きたくなる気持ちよさと、非日常のときめき。
新型プレリュードには、その2つの世界を楽しんでいただけるような仕掛けが数多く入っています」
と述べていました。
操る喜びと快適性、環境性能を両立したパッケージ
ボディサイズは全長4520mm×全幅1880mm×全高1355mm、ホイールベース2605mmと、ミドルサイズながらもワイドで低重心なプロポーションとなっています。
エクステリアは、低く鋭いフロントノーズと流れるようなボディラインが特徴で、エレガントかつスポーティなスタイルを実現しました。
またフロント、リアバンパー下部にはブルーのアクセントが加飾されており、新型プレリュードのコンセプトを象徴しています。
ボディカラーはホンダの新色となる「ムーンリットホワイト・パール」をはじめ、「メテオロイドグレー・メタリック」「クリスタルブラック・パール」「フレームレッド」の4色から選択可能です。
インテリアでは、高揚感を感じさせる水平基調のデザインでまとめられ、運転席はホールド性を重視したスポーツシートを採用し、助手席は包み込むような柔らかさを持たせることで、快適性とスポーティさを両立。
コンセプトを色濃く表現したメインカラーである｢ブルー×ホワイト｣、そして｢ブルー×ブラック｣からなる2種類のコーディネートで、走る楽しさと上質感を表現しています。
パワートレインには、ホンダ独自のハイブリッドシステム「e：HEV」を搭載。
最高出力104kW（141馬力）・最大トルク182Nmの2リッター直列4気筒エンジンと合計最高出力135kW（184馬力）・最大トルク315Nmのデュアルモーターを組み合わせ、CVTを介してスムーズかつ力強い走行を実現します。
燃費性能はWLTCモードで23.6km／Lを達成し、環境性能と走行性能を高次元でバランスさせています。
また、ホンダ初となる制御技術「Honda S＋ Shift」を採用することで、パドル操作によってダイレクトな変速感を演出。
エンジンサウンドの音質を高める｢アクティブサウンドコントロール｣と相まって、日常のドライブからスポーツ走行まで幅広く楽しめるのも大きな魅力です。
シャシは、ピュアスポーツを追求した｢シビック タイプR｣のものをベースに、新型プレリュード専用のセッティングを施し、スペシャリティカーに相応しい応答性のいいハンドリングとスムースな乗り心地を目指したといいます。
安全面では、｢Honda SENSING（ホンダセンシング）｣を標準装備し、衝突軽減ブレーキや路外逸脱抑制機能、誤発進抑制機能などを備えています。
加えて、BOSEプレミアムサウンドシステムや10.25インチのインフォテインメントディスプレイ、ワイヤレスApple CarPlay／Android Auto対応といった快適装備も充実しています。
グレードは通常モデルにくわえて、オンライン販売の初年度限定モデルとして「Honda ON Limited Edition（ホンダオン リミテッドエディション）」も用意されます。
この限定モデルは、ボディカラーのムーンリットホワイト・パールにブラック塗装のルーフとドアミラーを採用し、よりスポーティな印象にまとめられているのが特徴です。
価格（消費税込み）は通常モデルが617万9800円、Honda ON Limited Editionが648万100円で展開されるといいます。