YouTube動画「【手書きがいいぞ】狙い目のタブレットをレビュー。「Galaxy Tab S10 Lite」は、手ごろな価格でSペンがIIですよ！」において、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、最新のサムスン製タブレット「Galaxy Tab S10 Lite」を詳しくレビューした。戸田氏は本機について「Sペンが付属してこの価格帯で手に入るのは最大のポイント」「Sペン大好きという人にとって、とても魅力的な製品」と強調している。

今回のレビューでは、実機と付属のSペンのみを手に取って解説。「エントリー向けのモデルながら金属一体型ボディで高級感がある」「523gという軽量さで11インチタブとしてはかなり軽量」とその質感やデザインにも注目。加えて、「ディスプレイは10.9インチで1600万色TFT液晶。視野角の変化はあるが画質は上々」と映像美も評価した。

特にSペンの使い心地に関しては「書き心地が良くてレスポンスもいい。デジタルの手書きとしては文句のつけようがない」「この価格帯でSペンが使えるメリットはかなり大きい」と推す。実際に戸田氏は「名前を書いて、それがしっかりテキスト化される」「数式のソルバーなど手書き機能も充実」など、多様な用途があることに言及し、「めちゃくちゃ便利でおすすめ」と太鼓判を押している。

スペック面では、サムスンEXYNOS 1380チップ、6GBメモリ、128GBストレージと控えめな仕様だが、「性能は中の中。ヘビーな3Dゲーム向きではないが日常使いには十分」との見解を披露。また、「バッテリーは8000mAhで16時間の動画再生が可能。SIMは非対応だがWi-Fi運用なら十分」と実用性を認めている。

最後に戸田氏は、「ミドルクラスのタブレットということで、画面がめっちゃ綺麗で性能も程々」「Sペンが付属するのに価格は5万円台半ばと見込み、中級クラスでSペンを活用したい人に非常におすすめ」と総括。動画の締めくくりで「僕の点数評価は高得点77点」「Sペン好きにはとってもいい製品」と述べた。

鮮やかで軽量なディスプレイと本体の魅力
7年サポートで安心のセキュリティと充実センサー
