近年、テレビドラマのプロモーションは、SNSやデジタル施策を駆使した多角的な戦略へと進化しつつある。InstagramやTikTokでの公式アカウント運用は今や定番だが、さらに本編の枠を超えたスピンオフドラマやキャスト出演の音声コンテンツ配信など、視聴者がドラマの世界観をより深く楽しめる仕掛けが増えているのだ。

例えば、現在放送中のドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）では、ドラマ本編と同じく大石静が脚本を手がけ、主演・阿部サダヲとヒロイン・松たか子も出演する豪華スピンオフドラマをTELASAにて独占配信中。さらにメインキャストによるPodcast配信も実施され、自由なトークがファンの心をつかんでいる。同じく、ドラマ『初恋DOGs』（TBS系）では、サイドストーリー『初恋アンダーDOGs～負け犬と初恋～』をU-NEXT、TVerで配信中。萩原利久、野呂佳代、なだき武らによる会話劇の面白さがドラマウォッチャーの間で話題を呼んだ。

ドラマの本編から独立したサイドストーリーやSNSプロモーションは、視聴者の作品への理解や愛着をより深める重要な役割を果たしている。

ところで、このような多様なコンテンツ展開はいつ頃から、どのような形で始まったのだろうか。本稿では、テレビドラマのプロモーションがインターネットやSNSの普及を経て現在のマルチプラットフォーム戦略に至るまでの過程を追い、その背景や効果を分析していこう。

⚫︎インターネットの普及に伴い、オンラインサービスが急速に発達した2000～2010年 テレビドラマの世界では、物語を補完するサイドストーリーや未公開シーン、撮影現場の様子などを特典映像として提供する手法が早くから定着していた。これらは単なる”おまけ”というより、視聴者の物語世界への没入感をより高めるため、また限定性やコレクション性を重視する層への訴求手段として位置づけられていたのである。特にDVDやBlu-rayなどのパッケージメディアが普及した1990年代後半から2000年代前半にかけては、その傾向がいっそう顕著となった。

さらに、このようなドラマの“盤外戦術”は、インターネットが普及した2001年から2010年頃にかけて大きな転換期を迎える。インターネットの発展に伴い、当時のオンラインサービスの内容は急速に進化した。はじめは情報を一カ所に集めてわかりやすく提供することを目的としたポータルサイトが数多く登場したが、2005年頃からは利用者が主体となる双方向型サービスが主流となり、ブログやSNSなどのコミュニケーションサービスが次々と登場。インターネットはまたたく間に、単なる情報収集ツールからコミュニケーションの場へと進化を遂げた。個人が自由に情報を発信し、他者と交流できる時代が本格的に始まったのだ。（※1）

ここで、当時の人気ドラマのプロモーションや特典内容を振り返ってみよう。

2005年10月から12月にかけて放送された『花より男子』（TBS系）は原作の人気を背景に社会現象となり、DVDの特典映像の充実度も好評を博した。特典ディスクには、未公開映像を含むディレクターズカット版や撮影メイキング、キャストインタビュー、クランクアップ映像など、ファン垂涎のコンテンツが満載。特に「F4」を演じた人気キャストの素顔を垣間見せるトーク映像は、ファンにとってきわめて貴重な特典だった。

さらに続編『花より男子2（リターンズ）』では、インターネットを活用した異例の試みが話題となる。制作側が「あなたが見たい原作の中のシーン」を事前にインターネット上で募り、人気が高かったシーンを実際の放送に盛り込むという視聴者参加型の仕掛けを導入。第10話と最終話にこのアンケート結果が反映される形となった。また、注目度の高い最終回には、同じくインターネット上で募集した1万人規模のエキストラが出演。従来の一方向的なテレビ放送とは一線を画したこれらの試みは、現在の双方向的なコンテンツ消費のあり方を先取りしたものといえそうだ。

ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ系）でも、特典の充実ぶりが話題を呼んだ。DVD特典には、撮影記録や制作発表用PV、堀北真希演じる小谷信子の”ランチタイム放送”フルバージョンなどの多彩なコンテンツが収録されている。また、亀梨和也と山下智久によるユニット“修二と彰”が歌う主題歌「青春アミーゴ」は、その年のオリコン年間シングルチャートにおいて第1位を獲得し、ドラマの枠を超えて社会現象的な広がりをみせた。

当時はこのほかのドラマ作品においても、公式サイトで現場レポートやスタッフブログを公開し、制作の舞台裏をひとつのコンテンツとして提供する手法が浸透し始めていた。これらの事例は、テレビドラマに付随するメディア展開が、いかにファンの熱量を維持・拡大させる付加価値戦略として重要であるかを如実に物語っているといえよう。

⚫︎SNSでのドラマ実況や考察が盛んになった2011～2020年 そして、地デジ移行が完了し、データ放送を活用した双方向サービスがより注目されるようになった2010年代。視聴者がリモコン操作でドラマの世界観に関連するクイズや特典応募に参加できるようになり、視聴体験の幅はさらに広がった。さらに同時期、スマートフォンの普及により、インターネット利用の主役がパソコンからモバイル端末へと移行。インターネットがより身近な存在となったことで、スマートフォン利用者のSNSやオンラインゲーム、動画サイトの利用時間は飛躍的に増加している。

この変化を背景に、2010年代後半にはテレビドラマの楽しみ方も新しい段階に入った。若年層を中心にTwitter（現X）やInstagramのアカウント運用が一般化し、視聴者によるドラマのリアルタイム視聴と実況ツイートが定番となったのである。

SNSの普及は、ドラマ視聴の楽しみ方を大きく変えた。例えば、2016年放送の『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）では、キャストによる「恋ダンス」がSNSで爆発的に拡散し、ドラマ人気の一翼を担っていた。また、2019年放送のドラマ『あなたの番です』（日本テレビ系）や2020年放送のドラマ『テセウスの船』（TBS系）では、犯人予想や人間関係を分析する「考察班」がTwitter（現X）上やYoutubeに多数出現し、視聴者同士の議論が大きな盛り上がりを生むアツい展開に。ドラマ『半沢直樹』（TBS系）では、実況ツイートが世界トレンド1位を連続して記録。SNSの盛り上がりを目にしたことがきっかけで視聴を始めた人も多かったという。（※2）

「SNSでのバズり＝ドラマの成功度」という認識が浸透し始めたのも、おそらくはこの頃だろう。それにより、従来は放送本編の補助的役割にすぎなかったサイドストーリーや撮影現場の裏話などがSNSを通じて盛んに発信されるようになった。SNSはプロモーション媒体であると同時に、今や作品の一部を形作る重要なコンテンツとしても機能している。

⚫︎オンデマンド視聴が主流になった2020年代 2020年代に入ると、NetflixやU-NEXT、TVerなどの動画配信サービスが普及し、そこでテレビドラマのスピンオフやサイドストーリーが配信されるケースが増えた。従来はあくまで本編を補完するための追加エピソードにすぎなかったものが、今では本編から独立した作品として制作され、広く視聴されている。オンデマンド視聴が主流となったこともあり、今や配信サービスは単なる補助的な役割を超え、新しい作品を生み出す中心的なプラットフォームへと進化しつつあるといえるだろう。

そして、人工知能や仮想空間が急速に発展しつつある2025年現在。今後、コンテンツ配信の多様化はさらに進み、ドラマは単なる映像作品を超えて、視聴者との双方向的な体験へと変化するだろう。例えば、AI技術を活用したドラマキャラクターとの対話やメタバース空間でのファンイベントなんてあったら面白そうだ。このように視聴者が物語の世界に自ら参加できる没入型のコンテンツが新たに登場する可能性も、あながちゼロではないのではないだろうか。テレビドラマを愛するいち視聴者として、このような革新的な広がりを大いに期待したいところである。

（文＝糸野旬）