この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気動画『大量においしい珈琲、淹れたくない？』で、Metel珈琲のメグさんが自身の新しい大量コーヒー抽出術について詳しく語った。動画内でメグさんは、フレンチプレスをベースに、鍋や夜間などの大きな器具を活用することで、手軽かつ美味しく多人数分のコーヒーを淹れる方法を実演した。



「フレンチプレスで入れると美味しいのは分かっているんです」と語るメグさんが工夫を凝らしたのは、2リットル以上の大量抽出。コーヒー粉を105g使い、「14人分取れる」という設計で、高温（95度）の湯に粗挽き粉を直接投入。従来の『粉の中にお湯』ではなく『お湯の中に粉』という逆転の発想や、「火を止めた状態で4分間放置」というシンプルな抽出工程にこだわった。



抽出後の手順も独自。「アクをしっかり取ること、沈殿した上澄みを急須のメッシュフィルターや茶こしで丁寧に注ぐ」ことで、「フレンチプレスのコーヒーよりも、飲みやすく澄んでいて、ハンドドリップで入れたよりも、美味しいかもしれない」と驚きの見解を披露。「豆の味もダイレクトに来るのに、エグミもなく美味しい」と実感を述べた。



さらに「大量に作るには、こっちの方が飲みやすいし、効率もいいし、洗い物も少なくなる」と、そのメリットを強調。

追加で、水出しコーヒーのオススメのフィルターの他、「日常的に水出しコーヒーや濃縮コーヒーを楽しく作っている」といった現場ならではのアイデアもシェアした。



なによりも大人数で楽しめる美味しい珈琲の新しいコーヒー抽出法、Metel珈琲ならではの特別な器具を使わないのもぜひ真似していただきたいポイント！