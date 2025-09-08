この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「独身の元気が出るテレビ」の動画で、解説者は「66歳から年金受給は最強ではありません！」と述べ、年金繰り下げ受給（受給開始年齢を遅らせて年金額を増やす方法）の注意点を、手取り額ベースの損益分岐点に着目して説明した。アニメーションや図解を多用し、漫画やショートストーリーで分かりやすく解説している。



動画ではまず、66歳からの受給で年金額が年8.4%増えるとされる点について、普通預金との比較だけでは妥当性を判断できないと指摘。他の受け取り方もあるため、「この一点だけで66歳開始が最適と決めつけないようにしましょう」と注意を促した。



66歳からの繰り下げ受給には複数のデメリットがある。1つは、65歳から66歳までの1年間は年金収入がない待機期間が生じること。現役並みに働き続けられる人や貯蓄が十分な人には影響が小さい一方、「年金収入が老後資金の中心になる人は注意が必要」と述べた。



次に、年金額の増加に伴い税金や社会保険料の負担も増える点である。受給額が増えるほど天引きも増え、月次の収入が増えても総合的に損をする場合があると警告した。特に「年収の壁（税・社会保険の負担や給付の条件が変わる所得ライン）」を超えると、住民税非課税世帯の優遇（給付金、国民健康保険料・介護保険料の軽減、医療費の窓口負担軽減など）を受けられなくなる可能性がある。目安として、単身の場合は大都市圏で155万円、人口が少ない地域では148万円と示した（※年度や自治体で異なる）。



さらに、繰り下げ受給ができないケースや、待機中に亡くなった場合の注意点も取り上げた。**障害年金や遺族年金の受給者は併給調整の関係で繰り下げができない場合がある。**また、繰り下げ待機中に亡くなると増額分は未支給年金として受け取れず、65歳開始時の金額が基準となるため、遺族にとって「こんなはずでは…」となりかねない。未支給年金の請求期限（時効）は5年であることも押さえておきたい。



動画では、65歳・66歳・70歳・75歳から受給を開始した場合の累積手取り額をグラフで比較し、損益分岐点をシミュレーションした。例えば、月16万円の年金の場合、66歳開始の手取り額が65歳開始を上回るのは82歳0か月、70歳開始は84歳10か月、75歳開始は89歳4か月と示した。額面ベースと比べると、手取りベースの損益分岐点は数年遅くなると説明した（※税率・保険料・控除・居住地などの前提に左右される）。



結論として、解説者は「年金を一律に『○○歳開始が最強』とは言えない」と述べた。居住地域や家族構成、健康状態、勤め先の状況など個々の条件で最適な開始年齢は変わるため、安易に決めず、手取り額ベースで試算し制度を理解したうえで、自分に合った選択をする重要性を強調した。

