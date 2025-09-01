J2リーグの第28節が行われた

J2リーグの第28節が8月30日、31日に行われた。

順位表の入れ替え自体は少なかったものの首位の水戸ホーリーホックが2試合連続引き分けで3試合未勝利となり、優勝争いは混とんとしている。

ホームに降格圏である19位のレノファ山口を迎えた水戸だったが、2度のリードを守り切れず。後半45分にFW有田稜にこの試合2点目を決められて2-2のドローで終わり、勝ち点1の上積みとなった。その水戸を追う2位のジェフユナイテッド千葉は、ホームでヴァンフォーレ甲府と対戦。先制点を許したもののFWカルリーニョス・ジュニオとMFイサカ・ゼインのゴールで2-1と逆転勝ちし、首位の水戸との勝ち点差を「2」まで縮めている。

3連勝中だったV・ファーレン長崎も、ホームで藤枝MYFCに先制されるものの、MF山口蛍のゴールで追いつき、最後はMFマテウス・ジェズスのゴールで2-1の逆転勝利で連勝を4に伸ばした。前節3位にいた徳島ヴォルティスは、ブラウブリッツ秋田と1-1で引き分け、長崎と入れ替わる形に。また、5位の大宮アルディージャはアウェーで北海道コンサドーレ札幌に0-1で敗れ、連勝がストップした。この結果、大宮は、最下位の愛媛FCと1-1で引き分けた6位のベガルタ仙台と勝ち点「47」で並んでいる。

残り10節となったなか、首位の水戸の勝ち点が「53」、昇格プレーオフ進出圏の5位の大宮と6位の仙台の勝ち点が「47」、9位のサガン鳥栖の勝ち点は「43」と2試合で入れ替わる可能性があり、上位争いは混とんとしている。

SNS上では「今節は上位で勝ったのがジェフと長崎だけと珍しい結果に」「痺れる展開だなこりゃ」「毎節がまさに一進一退」「まだまだ諦めるのは早すぎる」「だれも抜け出せないJ2の沼」「現在首位水戸の一試合平均勝ち点は1.89」「28試合終わって、平均勝ち点2を取っているチームは1つもないくらい今年は混戦しているな」「9月まじ大事」「ここからもずっと正念場」「泣いても笑っても残り10試合！」といった声があがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）