応募券集めると必ず「ミッフィーコットンバッグ」もらえる！ミッフィーとボリスの絵柄がかわいい

フジパンは、2025年9月1日から11月30日まで「秋の本仕込キャンペーン ミッフィーコットンバッグ」を実施します。

応募券を集めてキュートなトートバッグをもらっちゃおう

キャンペーンの景品としてバッグがもらえる「秋の本仕込キャンペーン」。今年はミッフィーとボリスの絵柄がかわいい「ミッフィーコットンバッグ」が登場します。

濃い目のレンガ色で、秋のお出かけにもぴったりのカラーです。しっかりとしたコットン生地で、買い物や仕事にも便利なデザイン。A4ファイルも入ります。

サイズは縦40センチ×横33センチ×マチ12センチ（持ち手は含みません）。

対象商品（本仕込シリーズ、ネオバターロールシリーズ、ふわしろロールシリーズ）についている応募券22枚を１口として、応募専用ハガキまたは市販ハガキに貼り、必要事項を明記の上、下記の応募先に郵送で応募完了です。

＜応募先＞

〒100-8692 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱 第552号

フジパン秋の本仕込キャンペーン「ミッフィーコットンバッグ」 係 行

期間は2025年9月 1 日から11月 30日まで。最終応募締日2025年12月10日（消印有効）です。

キャンペーンの詳細は公式サイトで確認できます。

