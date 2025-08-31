“かわいい”が駆け寄ってくる……！ YouTubeチャンネル「shammycans」では、女性の声に子猫たちが駆け寄る様子が配信され、動画のコメント欄には「いとおしさが爆発」「見てるだけで幸せ」の声が続出しました。

母猫「赤ちゃんと遊ぶのは任せたニャ」

注目を集めたのは「Calling to the kittens…..」という動画。初めに映るのは、大きな鏡の前でくつろぐ母猫。そこへ女性が「赤ちゃんはどこ？」と彼女に語りかけます。

すると、のそっと立ち上がる母猫。まるで赤ちゃんがこちらへ来るのが分かっているようで、同時に「ミャーオ」とかわいらしい鳴き声が聞こえます。母猫は「赤ちゃんと遊ぶのは任せたニャ」とどこかへ行ってしまいました。

女性が「赤ちゃんはどこ？」「ベイビーズ？」と声をかけると、またまたかわいらしい鳴き声が。まるで自分たちの名前が「ベイビーズ」だと思っているようです。子猫の姿が見えたと思ったら、何匹も出てきました！

すると……なんということでしょう。「呼んだ〜？」と言わんばかりに、ふわふわの小さな“天使たち”が、飼い主さんの元へと向かってきます。

声をかけている女性の体に上ったり、毛づくろいをしたりと思い思いに過ごす子猫たち。動画を見ているだけで思わず顔が緩んでしまいます。かわいいの大渋滞で動画は終了しました。

動画を見た人からは、「彼らは自分の名前がベイビーズだと思っているようだ」「この動画を見ると幸せな気持ちになるね」といったコメントが多数寄せられています。癒やしを求めている人におすすめです。