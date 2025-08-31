8月29日、女優の趣里と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝が結婚していたことを、それぞれのInstagramで正式に発表した。

「この日、2人はそれぞれが久しぶりにInstagramを更新。入籍と妊娠、発表がこの日になったこと、周囲に祝福されていることを発表しました。おめでたい報告にもかかわらず、さまざまな声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

4月、三山の女性トラブルが『週刊文春』に報じられた。報道では、三山と交際していたというYouTuberのRちゃんが、約1億円を三山に貢いだものの、婚約を破棄されたとしている。その後、三山が報道内容を認めるとともに懺悔するインタビューが『文春オンライン』に掲載。現在も芸能活動は実質的に休止状態にある。こうした経緯から、SNSでは、三山に対して“1億円いただき男子”など厳しい声が続出する事態となり、今なお厳しい視線が注がれ続けている。

さらに2人には結婚報道が流れるも、「僕は、聞いていないんですよ」などとして難色を示していたとされるのが、趣里の父親であり俳優の水谷豊だ。現在、10月期放送ドラマ『相棒 season24』（テレビ朝日系）の放送を控えているが、無事に8月から撮影が始まり、ポスター撮影のときはリラックスして臨んでいたとも言われる。

水谷一家の関係性を、芸能ジャーナリスト・竹下光氏はこう話す。

「新しい命を授かったということで、とくに夫である三山さんについての批判など、“逆風”がやんで欲しいというのが今の水谷さんの心からの願いでしょう。母親の伊藤蘭さんは、趣里さんに祝福コメントを寄せましたが、『母親、家族が結婚を認めているのだから、もうそっとしておいて欲しい』という思いは夫婦で通じていると思います。

水谷一家は非常に仲がよく、水谷さんは奥さんの伊藤さんや娘の趣里さんをとても大事にしていると聞きます。趣里さんが幼少の頃は、自転車で学校まで送迎するなど溺愛しているというのは業界では有名な話。

今回の結婚と妊娠について、水谷さんも当然心配していると思いますが、経済力もありますし、自分の目の黒いうちは解決策を見つけられる。両親のバックアップは万全だから、まずは三山さんへの世間の当たりをかわして、穏やかな状況で娘には幸せになってほしいと願っていると思います」

未だにコメントを発していない水谷だが、その心境は複雑だろう。