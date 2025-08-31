·à¾ìÈÇ¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù2026Ç¯¸ø³«¤ÎºÇ¿·ºî¤¬»ÏÆ°¡õÄ¶ÆÃÊó²ò¶Ø¡¡Çë¸¶ÀéÂ®Ìò¤ËÂô¾ë¤ß¤æ¤¡ÖÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¤¬Áá¤¯¤â»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯8·î20Æü¤Ë61ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¤¬¿·¤¿¤ËÇë¸¶ÀéÂ®¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·à¾ìÈÇ¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù2026Ç¯¸ø³«¤ÎºÇ¿·ºî¤¬»ÏÆ°¡õÄ¶ÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬107´¬¤òÄ¶¤¨¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2.7²¯Éô¤òÆÍÇË¡¢TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤âÊüÁ÷1100²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤¬¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡£
¡¡º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ28ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¤»¤¤¬¤ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ146²¯±ß¤òµÏ¿¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³100²¯±ßÆÍÇË¡õ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô1000Ëü¿ÍÆÍÇË¤È¤¤¤¦¡¢Ë®²è½é¤È¤Ê¤ë¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë ¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀª¤¤¤òÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¤¬¡¢Áá¤¯¤â»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤ËÎ®¤ì¤ëÍèÇ¯¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ29ÃÆ¤Î¸åÉÕ¤±±ÇÁü¡ÊÄ¶ÆÃÊó¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥Ð¥¤¥¯¤È¡¢Çò¤¤±©¡¢ÌÓÍøÍö¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡ÖÉ÷¤Î½÷¿ÀÍÍ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡¢ÍèÇ¯¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ú¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ÎÇë¸¶ÀéÂ®(¤Ï¤®¤ï¤é¡¦¤Á¤Ï¤ä)¡Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤ËÇë¸¶ÀéÂ®Ìò¤òÌ³¤á¤ëÂô¾ë¤ß¤æ¤¤«¤é¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢·à¾ì¸ÂÄê¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¶ÆÃÊó±ÇÁü¤òWEB¤Ç¤â²ò¶Ø¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¥é¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÉ½µÉôÊ¬¤Ë°ìÉô¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âô¾ë¤ß¤æ¤
ÀéÂ®¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£»×¤¤½Ð¤¹»ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëº¤ì¤ëÆü¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÀÄ»³ÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤òÃúÇ«¤ËÇÒÆÉ¤·¤Æ¡¢À¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÀéÂ®¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÆþ²ñ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶Ú¥È¥ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢±Ç²è¤Ç¡Ê!?¡Ë³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿´¶¯¤¤»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
