私たちは、日々多くの選択をしているようでいて、そのほとんどが「慣れたもの」を選んでいるという。だが、その選択を続けている限り、人生は過去の延長線上から抜け出せない。未来を変えるために必要なのは「未知を選ぶ」という視点。未来につなぐ時間の使い方を説く。※本稿は、作家の長倉顕太『豊かな人だけが知っていること 時間貧困にならない51の習慣』（あさ出版）一部を抜粋・編集したものです。人間の脳は無意識に選択を