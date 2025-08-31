¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡ÖÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¡×¡¢¤Ê¤Ë¤¬¡ÖÀ¸¡×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡ÖÍÆ´ï¡×¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª
ÏÂ¿©¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Æ²ÈÄí¤Ë1ËÜ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤ç¤¦¤æNo.1¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤¬¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯ ¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤ÏÌ©Éõ¥Ü¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯ ¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤ÈÌ©Éõ¥Ü¥È¥ë³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¼¼ ¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¤ß¤ê¤ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë²¸ÅÄÍ§µ®¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡ÖÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¡×
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯ ¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢À¸¤·¤ç¤¦¤æ¡Ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÀ¸¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¡Ö²ÐÆþ¤ì¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð²ÃÇ®½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ä¹á¤ê¡¢¿§¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤¿¤êÈùÀ¸Êª¤ò½üµî¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡ÖÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤Ï²ÐÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤êÈó²ÃÇ®¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áºñ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¿§¤ÏÃ¸¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯¡¢Ì£¤Ï±öÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¡¢¤½¤·¤Æ¹á¤ê¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÃÇ®½èÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÈùÀ¸Êª¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¼ì¤ÊËì½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈùÀ¸Êª¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¡¢ÎäÅÛ¤ä¤ª»É¿È¤Ê¤É¡¢¤«¤±¤¿¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤ËÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â³«È¯¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°ã¤¦È¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¼Â¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤È¡¢À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¡¢À½Â¤²áÄø¤Ç²ÐÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë»þ¤¬ºÇ½é¤Î²ÐÆþ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ¤¬ºÇ¤â¹á¤ê¤¬Î©¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¾Ç¤²¤¿»þ¤Î¡¢¤¢¤Î¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤È¹á¤ê¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÂé¸ïÌ£¡£
²¸ÅÄ¤µ¤óÛ©¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤ÎÍÆ´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¥À¥á½Ð¤·
¡ÖÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬µá¤á¤ë¤·¤ç¤¦¤æ¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ÐÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤òÆþ¤ì¤ëÍÆ´ï¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆó½Å¹½Â¤¤ÎÌ©Éõ¥Ü¥È¥ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ìÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯ÇäÅö½é¤ÏÌ©Éõ¤Î¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì©Éõ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÃ¸¤¤¿§¤ä¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤À¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤ÏÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Ã¤ÆÃí¤°¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â°ìÃ¶ºî¶È¤ò¤È¤á¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¥Ñ¥¦¥Á¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÃæ¿È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥Ñ¥¦¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î©¤¿¤»¤ë»þ¤Ë°ÂÄê¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤·¤ç¤¦¤æ¼«ÂÎ¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÍÆ´ï¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¥À¥á½Ð¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÍÆ´ï¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤ÐÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¡£¤½¤¦³Î¿®¤ò¤·¤Æ³«È¯¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ©Éõ¥Ü¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¶Ã¤¯¤Î¤ÏÌ©Éõ¥Ü¥È¥ë¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡£¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤¬Ãª¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤«¤é¤¿¤Ã¤¿11¥ö·î¤ÇÌ©Éõ¥Ü¥È¥ë¤ÎÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤¬Ãª¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£À½Â¤ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤ä¼ÂºÝ¤ÎÀ½Â¤¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢11¥ö·î¤Ï¶Ã°ÛÅª¤ÊÃ»¤µ¤Ç¤¹¡£
ÍÆ´ï¤Î¹½Â¤¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹°Ê¾å¡¢²ÐÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ä¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ê¤É¤ÎÁ¯ÅÙ¤Î°Ý»ý¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÍÆ´ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Á¯ÅÙ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤¬¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æó½Å¹½Â¤¤ËÃåÌÜ¡£
¥Ü¥È¥ë¤ÎÆâÂ¦¤ËÂÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿È¤ÎÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥Ü¥È¥ë¤¬¤«¤¿¤¯¤Æ²¡¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â»ý¤Á¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì©Éõ¥Ü¥È¥ë¤Ï¤¿¤ÀÌ©Éõ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Å©Ã±°Ì¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¡¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤«¤¿¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤Ì©Éõ¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤¬½é¡£¤³¤ÎÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢²è´üÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¶È³¦¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢Çò¤¬¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ËÇò¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¤·¤ç¤¦¤æÇä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¿§¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÇò¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤æÇä¤ê¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤¬¤¿¤À¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¤ÏÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ë¤ÏÇò¤ÈÀÄ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÇò¤ÈÇ»»ç¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼Ç»»ç¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤à¤é¤µ¤¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤ä¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤¬À©Äê¤·¤¿´§°Ì½½Æó³¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ»»ç¤¬ºÇ¹â°Ì¤òÉ½¤¹¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤«¤é¡£À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤â¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÃæ¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤â¸«¤º¤ËÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÀÖÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸¡×¡¢¾å²¼¤ÎÇ»»ç¡¢¤½¤Î¾å²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«Àò¸å¡¢¾ï²¹¤Ç120ÆüÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£
À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ©Éõ¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤±¤Æ120Æü´ÖÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«Àò¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Á¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÉ®¼Ô¤¬ÆÃ¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³«Àò¤·¤Æ¤â¾ï²¹¤ÇÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¡¢³«Éõ¤·¤¿¸åÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¤½¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹ÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥È¥ë¤ÏÈâÉôÊ¬¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÎ©¤Æ¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤³¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Î·ãÀï¶è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç¤Ï¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤¬Èâ¼ýÇ¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾åÆþ¤é¤Ê¤¤¡ª¤È¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¾ï²¹¤ÇÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÎÊ¬¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¾ï²¹ÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò»È¤¦°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¿Í¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µ²±¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢ÊÝÂ¸¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¿Æ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¼Â²È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤Î1¤Ä¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿®Íê¤ä´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µ²±¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î³Ú¤·¤¤¿©Âî¤äÎø¿Í¤È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Î¿©»ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤³¤ËÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Îµ²±¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÃæ¤ËÄ¹¤¯»Ä¤ê¡¢»þ¤Ë¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤¬ÎÁÍý¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¿©¤Îµ²±¤äÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ä´Ì£ÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
