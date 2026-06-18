１６日、「渤中２６−６」第２期プロジェクトのプラットフォーム船積み作業で、指揮を執る作業員。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津6月18日】世界最大の変成岩油田、中国渤海海域の「渤中26-6」油田は、第2期プロジェクトに投入する全てのプラットフォームの地上での建造が終わり、最後のプラットフォームが16日、天津市浜海新区で船積みされた。「渤中26-6」は渤海中部海域、埋蔵深度4500メートル超の太古界の潜丘構