100円寿司チェーンの「はま寿司」は6月9日より、「はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り」を全国の店舗で開催している。はま寿司「みなみまぐろ大とろ」同フェアでは、脂がのったとろけるような味わいを堪能できる「みなみまぐろ大とろ」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿司「特大5種野菜のかき揚げ握り」さらに、食べ応えのある「特大5種野菜のかき揚げ握り」と、炭火で香ばしく焼いた鴨肉のつくねを甘辛に仕上げた「鴨