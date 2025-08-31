¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬À¤³¦¥Ð¥ìー¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½¡ª ÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï
¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊBVF¡Ë¤Ï30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ËÎ×¤àÃË»Ò¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ðー14Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºßFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°15°Ì¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤À¤¬¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¡ÊVNL¡Ë2025¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥Ð¥ìー¤Ç¤Ï¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡¢¥Á¥êÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥×ー¥ëE¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤ÏVNL2025¤ÇÆüËÜ¤ò¶ì¤·¤á¤¿¥·¥á¥ª¥ó¡¦¥Ë¥³¥í¥Õ¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥Ë¥³¥í¥Õ·»Äï¤é¤¬Áª½Ð¡£14¿Í¤Î¤¦¤Á10¿Í¤¬À¤³¦¥Ð¥ìー½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÏÂç²ñ³«ËëÁ°¤Î9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ ÃË»Ò¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー
¢¦¥»¥Ã¥¿ー
¥·¥á¥ª¥ó¡¦¥Ë¥³¥í¥Õ
¥¹¥È¥¤¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥Õ
¢¦¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È
¥ô¥§¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥¢¥ó¥È¥Õ
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ë¥³¥í¥Õ
¢¦¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー
¥¢¥¹¥Ñ¥ë¥Û¥Õ¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥ë¥Û¥Õ
¥²¥ª¥ë¥®¡¦¥¿¥¿¥í¥Õ
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥¿¥Ê¥½¥Õ
¥ë¥·¡¦¥¸¥§¥ì¥Õ
¢¦¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー
¥¢¥ì¥¯¥¹¡¦¥°¥í¥º¥À¥Î¥Õ
¥Ü¥ê¥¹¡¦¥Ê¥Á¥§¥Õ
¥¤¥ê¥ä¡¦¥Ú¥È¥³¥Õ
¥×¥ì¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ú¥È¥³¥Õ
¢¦¥ê¥Ù¥í
¥À¥ß¥ã¥ó¡¦¥³¥ì¥Õ
¥Ç¥£¥ß¥¿ー¥ë¡¦¥É¥Ö¥ì¥Õ