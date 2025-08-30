小5の息子に勧められた貯蓄型保険が世界一幸せな勧誘だった!!読者から「賢さに脱帽です！」と大絶賛の嵐【作者に聞く】
7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(@yoka9003)さん。普段はInstagramでワーママとして働く毎日のちょっとした出来事を発信しているヨカさんだが、今回紹介する漫画はヨカさんが想像していなかった驚きの提案を長男くんがしてきたところから始まる。「ママさんや、保険に入らないかい？」。のどかな春休みの昼下がり、まだ小学生の長男が突然、保険の勧誘をしてきたら…!?あなたはどうする？この漫画についてヨカさんにさらに詳しく話を聞いてみた。
■「いざっ！ってときに使うのが保険でしょ？」小学生の長男が突然、驚きの提案をしてきた
本作「保険のススメ」では、作者のヨカさんの長男くんが考案した「家族保険」の仕組みに驚かされる。長男くんが何歳のときに思いついたのか、ヨカさんに聞いてみると「長男が小5の春休みのときに、いきなり提案してきたものです」と答える。
提案された保険の内容は、「家事(料理)」や「庭の草抜き」といったオプションつきで、1日10円〜500円の範囲内で預けることができ、掛けられる最大金額は5000円という貯蓄型保険だ。よく考えられた内容だが、長男くんは保険の仕組み(積み立てや満期、オプションなど)をどこで学んだのだろうか。ヨカさんは「実はどこで知ったのか、覚えたのかすべて謎なんです。私や夫が保険について教えたことはないので、友達か先生が保険について教えてくれたのかなと思ってます」と話す。
実際に、満額(5000円)まで貯まったというヨカさん。お金の使い道について「無事に満額になったお金で外食もしました。外食は当初目標としていたローストビーフ丼ではなく、子供たちの希望で回転寿司になりました」と打ち明けた。ワーママとして働く日々のちょっとした出来事をInstagramで発信しているヨカさんの育児漫画には、このほかにも大変だけどほのぼのする漫画がたくさんアップされている。ぜひチェックしてみて！
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
