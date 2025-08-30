この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【悲報】iDeCoが完全終了レベルの改悪！今すぐ確認すべき3つの変更点／対処法もわかりやすく解説」と題した動画で、元教員でファイナンシャルプランナー（FP）の秋山ひろさんが、イデコ（iDeCo）の大幅な制度変更と今後のベストな資産運用方法について語った。

秋山さんは冒頭で「おかん、イデコとかニーサって、結局なんなん？って思っとるやろ？」と親しみやすく切り出し、「今までの常識がちょっと変わってしまった、イデコの変更ポイント」を3つ、分かりやすく解説した。

今回のイデコ変更について、秋山さんは「このポイント、知らないで適当に使うと、全然お得にならない可能性あるよ」と警鐘を鳴らし、かつては「イデコがおすすめやったよね」と語るも、「今回の大きな一つの改悪ポイント、これによってあんま使えんかなーっていう風に思うようになった」と個人的見解を述べている。

制度変更の主な内容は3点。

1つ目は70歳まで利用できるようになったこと、2つ目は掛け金の上限が引き上げられたこと、そして3つ目が最大の「解約ポイント」となった「5年ルールが10年に延長された」ことだ。

最大の焦点となったのは3点目。

従来、イデコと会社の退職金の控除を重ねて活用するには5年空ければよかったものの、これが10年に延長。「この10年に空けてしまうっていうのが予告されてなかったから、ものすごい批判されとるんやね。多くの人が今イデコやめると思う。」と述べた。

また、今後の対処法として秋山さんは「1つ目は70歳まで働くプラン、2つ目は受け取り方を年金タイプにする、3つ目はニーサを先に利用する」と主張。
動画では「最初に言ったように、ニーサを先に利用しておいた方が得だと思うようになってきた」と強調し、「おかんもイデコしっかりやってますという場合は掛け金を最低ラインにして、残りをニーサで運用していくのがいいかな」とアドバイスした。

動画の締めでは「こういったお金の知識、僕動画だけじゃなくてメールマガジンでもお伝えしとるわ」と告知。「この動画の情報でちょっとでも役に立ったっていう場合はグッドボタンとあとチャンネル登録よろしくね。じゃあねまたね」と呼びかけて、動画を結んだ。

YouTubeの動画内容

02:00

イデコの仕組みと節税メリットを徹底解説
06:15

iDeCoの受け取り方・70歳就労の選択肢
12:25

イデコ最大の改悪ポイントと今後の賢い資産運用

