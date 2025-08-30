この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで「足のむくみを簡単セルフケアでスッキリ。フォームローラーを使う超簡単な方法をご紹介」と題して動画を公開したカイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、足のむくみに悩む人へ向けて効果的なホームローラー活用法を詳しくレクチャーした。



片岡氏は「足がむくんですごい辛いなーって思う方、多いんじゃないか」と視聴者に呼びかけつつ、むくみの主な原因について「老廃物が溜まってしまったり、筋肉が固くなってしまうことが主な原因」と説明。そこで「太ももの筋肉をしっかり緩めていくことによって、足のむくみがスッキリする方法」を伝授した。



使用するアイテムはゴツゴツと凹凸のあるフォームローラーで、「女性の場合は特に、力を入れないで済むのでおすすめ」だと紹介。「痛くない程度で、コロコロ時間をかけてやっていくっていう方がおすすめです」と無理をしないセルフケアを勧め、「テレビを見ながらでも手軽にできる」持続しやすさにも言及した。



コロコロする際のコツについては「一生懸命押すよりも、てろんてろんやってる感じがちょうどいい」と繰り返し強調。「本当にグイグイやんなきゃいけないと思っている方が多いが、頑張りすぎてあざになったり翌日痛くなって続けられない人が多い」「もうこれぐらい、てろんてろんやってるので十分効果がある」と、無理せず続けることの重要性を解説した。



フォームローラーで脚のさまざまな部位をマッサージする過程を丁寧に見せながら、特にむくみやすい外側や、すね、股関節周りのケアもアドバイス。「これを習慣づけてあげるだけで、足がどんどん細くなって、むくみにくくなってくるのでおすすめです」と実感を込めて語った。



動画の締めくくりでは、「足がむくまなくなるだけで、すごく女性の方が嬉しいかなと思うので、ぜひ試してほしい」とエールを送った。