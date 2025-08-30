【使い勝手良好】最新折りたたみキーボード買ってみた。新しいモデルは完成度高いですね！ 折りたたみとしてはかなり良いKillkinのモデルをレビューします。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで最新ガジェットレビューを続けるIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、「【使い勝手良好】最新折りたたみキーボード買ってみた。新しいモデルは完成度高いですね！ 折りたたみとしてはかなり良いKillkinのモデルをレビューします。」と題した動画を投稿。今回は自腹で購入したニルキン（もしくはニリキン）というメーカーの最新三つ折り型Bluetoothキーボードを詳細にレビューした。
動画冒頭、戸田氏は「折りたたみタイプは最近あまり進化してないのでご無沙汰だったんですが、ちょっと僕がですね、触手を伸ばしたくなる製品が出てきたので、買ってみました」と語り、開封の様子からレビューをスタート。光沢感のある専用ポーチや日本語対応のマニュアルなど周辺アクセサリーの雰囲気の良さに触れ「所有して嬉しくなります」「こういうとこを気配ってくれるっていいですよね」と細部まで気配りを感じる仕上がりを評価した。
本体のデザインや仕様については「メカメカしさがない、ちょっとおしゃれな感じ」「キーの色合いもアイボリー系で好み」と語る一方、「こういうところの隙間が結構目立っている」「もう少し精度を上げて作ってもらえると高級感があったかな」と、価格帯へのこだわりから部分的に辛口コメント。「手触りはフェイクレザーぽくしっとり。僕の好みではないけど、好きな人も多いはず」と正直な感想も口にした。
最大の特徴であるタッチパッドは、「ここにタッチパッドが付いているのはなかなかない」「感度良好です。グッジョン！」、「ASUSのパソコンみたいに点キーにもなっちゃうのが面白い」と独自機能を絶賛。加えて、「特に難しいことはなくて、これで接続完了」「タブレットやスマホ向けには非常にいい」とペアリングやマルチデバイス切り替えが直感的で便利な点も紹介した。
タイピング性能については「フルサイズの7割8割ぐらいで打てる」「ノートPCより浅いが折りたたみならこんなもん」「キーサイズは19mmで打ちやすさは上々」と総合的に高評価。一方でファンクションキーが存在しないことは注意点とし、「コンビネーションで入力する必要がある」と補足した。
気になる価格については、「値段高いかな。6,500円ぐらいならかなり高得点だが、約8,000円だとさすがに67点」とコスパ面では辛口評価。だが、「雰囲気すごくいい」「メカメカしさがないのもいいし、グリーンの色合いも気に入った」「セール価格ならおすすめ」と、細かなこだわりをもつガジェットファンとしての視点も忘れない。
最後に戸田氏は、「専用ポーチもいいけど僕は多分裸で持ち運びます」「いま値段が高いのは時代背景もあるが、セールだったらおすすめ」「67点だけど雰囲気を評価したい。おすすめです」と締めくくった。
動画冒頭、戸田氏は「折りたたみタイプは最近あまり進化してないのでご無沙汰だったんですが、ちょっと僕がですね、触手を伸ばしたくなる製品が出てきたので、買ってみました」と語り、開封の様子からレビューをスタート。光沢感のある専用ポーチや日本語対応のマニュアルなど周辺アクセサリーの雰囲気の良さに触れ「所有して嬉しくなります」「こういうとこを気配ってくれるっていいですよね」と細部まで気配りを感じる仕上がりを評価した。
本体のデザインや仕様については「メカメカしさがない、ちょっとおしゃれな感じ」「キーの色合いもアイボリー系で好み」と語る一方、「こういうところの隙間が結構目立っている」「もう少し精度を上げて作ってもらえると高級感があったかな」と、価格帯へのこだわりから部分的に辛口コメント。「手触りはフェイクレザーぽくしっとり。僕の好みではないけど、好きな人も多いはず」と正直な感想も口にした。
最大の特徴であるタッチパッドは、「ここにタッチパッドが付いているのはなかなかない」「感度良好です。グッジョン！」、「ASUSのパソコンみたいに点キーにもなっちゃうのが面白い」と独自機能を絶賛。加えて、「特に難しいことはなくて、これで接続完了」「タブレットやスマホ向けには非常にいい」とペアリングやマルチデバイス切り替えが直感的で便利な点も紹介した。
タイピング性能については「フルサイズの7割8割ぐらいで打てる」「ノートPCより浅いが折りたたみならこんなもん」「キーサイズは19mmで打ちやすさは上々」と総合的に高評価。一方でファンクションキーが存在しないことは注意点とし、「コンビネーションで入力する必要がある」と補足した。
気になる価格については、「値段高いかな。6,500円ぐらいならかなり高得点だが、約8,000円だとさすがに67点」とコスパ面では辛口評価。だが、「雰囲気すごくいい」「メカメカしさがないのもいいし、グリーンの色合いも気に入った」「セール価格ならおすすめ」と、細かなこだわりをもつガジェットファンとしての視点も忘れない。
最後に戸田氏は、「専用ポーチもいいけど僕は多分裸で持ち運びます」「いま値段が高いのは時代背景もあるが、セールだったらおすすめ」「67点だけど雰囲気を評価したい。おすすめです」と締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
【尊師スタイル？】ノートパソコンにキーボードを置く台「FAR EAST GADGET Typesticks TS01」を買ってみた！
【これはおすすめ】カーボン製の高級三脚と、磁石固定のスマホ用三脚がIIね！「 Ulanzi JJ03 & JJ06」をレビューします
【スケルトン・表示付き】高出力170W（最大）と24000mAhの大容量バッテリーは、スケルトンと表示付きなのがロマン。「Sharge Shargeek 170」をレビュー
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！