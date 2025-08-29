Insta360¤«¤é¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥á¥é¡ÖGO Ultra¡×¡¡ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤ï¤º¤«53¥°¥é¥à
Insta360Japan¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥á¥é¡ÖGO Ultra¡×¤ò2025Ç¯8·î21Æü¡¢È¯Çä¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ½ÅÎÌ53¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÈÆ±Åù¥µ¥¤¥º¡£ÆâÂ¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¼§µ¤¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ä¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
Ã±ÂÎ»ÈÍÑ¤Ç70Ê¬»£±Æ²ÄÇ½
Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ221¡óÂç·¿²½¤·¤¿1/1.28¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¤È¡¢¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿5nm¡Ê¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡ËAI¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢Èó¾ï¤Ë³ê¤é¤«¤Ç¹âÀººÙ¤Ê4K60fps±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤ÎPureVideo¥â¡¼¥É¤¬¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤·¡¢Äã¾ÈÅÙ²¼¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò»£±Æ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖHDRµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¼«Á³¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¿å¿¼10¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëIPX8ËÉ¿å¤Ç¡¢¿åÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ã±ÂÎ»ÈÍÑ¤Ç70Ê¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¥Ã¥ÉÊ»ÍÑ¤ÇºÇÂç200Ê¬¤ÎÏ¢Â³»£±Æ¤¬²ÄÇ½¡£¹âÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤è¤ê12Ê¬¤Ç80¡ó¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¡£ºÇÂç2TB¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëmicroSD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤ÎInsta360¥¢¥×¥ê¡ÊiOS/AndroidÂÐ±þ)¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¢²»³Ú¤ÎÄÉ²Ã¤ò¿ô¥¿¥Ã¥×¤ÇÊÔ½¸´°Î»¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖGO Ultra¡×É¸½àÈÇ²Á³Ê¤Ï6Ëü4800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Insta360¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢Amazon¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£