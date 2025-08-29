一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会によると、コンビニの平均客単価は725.5円。多くの人にとって日常的な金額ですが、定年退職後のシニア層にとっては、この小さな金額の積み重ねが老後資金を脅かすことも。しかし問題の本質は、単なる金銭的な浪費だけではないかもしれません。65歳男性が“コンビニ依存”に陥った事例から、その背景にある根深い問題をみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。

コンビニは「シニア」であふれている？

コンビニエンスストア（以下、コンビニ）は食料品や日用品、衣料品はもちろんのこと、公共料金の支払いや宅配便、ATMサービス、コピーにFAX、チケット購入、各種行政サービスまで、多岐にわたるサービスを24時間取り扱っています。

そんなコンビニの客層はというと、50歳以上が全体の3分の1以上を占めているようです。

いまや日常生活に不可欠なインフラとなったコンビニ。しかし、その一方でシニアの“コンビニ依存”が深刻な問題となっていることはご存じでしょうか。

無計画の老後生活を始めたAさん

半年前に20歳から勤めた食品製造会社を定年退職したAさん（65歳）は、3歳下の妻Bさんとの二人暮らしです。子どもは2人いるものの、どちらも家庭を持ち別の場所で暮らしています。

A夫妻の現在の収入は、老齢厚生年金（月あたり16万円）と、Bさんのパート収入7万円、あわせて約23万円です。また、Bさんが65歳になってからは、夫婦で月あたり23万円の年金を受給できる見込みです。

なお、退職金で住宅ローンの残債を完済したため、貯金は700万円あまりと少々心もとない額となっています。

Aさんは定年退職の際、Bさんには「しばらくはゆっくり過ごしたいし、働く気はないよ」と言っていました。

一方、Bさんは週4日パートで働いていました。パート仲間との旅行も楽しみで、引き続き勤めています。そのため、Bさんがパートに行っている日中、Aさんは自宅でひとり過ごしていました。

Aさんが“コンビニ依存”になったワケ

そんなAさんは、退職後も規則正しい生活をしなくてはと、毎朝約1時間の散歩を始めることに。するといつの間にか、散歩の最後に近くのコンビニに寄る習慣ができていました。

当初はコンビニの店内の品物を眺めるだけでしたが、試しにとスポーツ新聞を買いました。すると、時間を持てあます日中の退屈を紛らわせるのに丁度よいと感じたAさんは、それ以来新聞を毎日2社ずつ、週刊誌も週に2〜3冊買うようになったのです。

また、昼食は現役中も退職後もBさんが作っていました。しかし、Aさんはコンビニで弁当やおにぎり、総菜なども買うようになります。その結果、毎週6,000円〜7,000円の出費です。

Bさんが「コンビニで買う物はもう少し考えて」と注意しても、Aさんは「まあまあ、大した額じゃないんだから」と、取り付く島もありません。

そんな日々が続き、明らかに残高の減りが早くなった通帳をみて危機感を抱いたBさんは、Aさんを連れて知り合いのFPに相談することにしたのでした。

コンビニ通いを止められないAさんの危険性

Bさんから事情を聴いた筆者は、Bさんが管理していた夫婦の家計収支を見せてもらいました。収入は夫婦で月23万円と、Aさんが勤めていたころの3分の1に減っています。支出は、Aさんがコンビニや日中自宅で使う電気代などで、以前より増えています。

Aさんは「あのコンビニは自分と同世代や外国の従業員がいて、話しかければ気軽に話に乗ってきてくれるから、ついつい『また来るよ』という調子で頻繁に足を運んでしまって……定年後の生きがいみたいなもんです」と言います。

Bさんはすかさず「エアコンを使って電気代が高くなるのはともかく、新聞や週刊誌は図書館に行って読めばいいし、お昼は私が作っておくので、わざわざコンビニで買わなくてもいいでしょう。なんとかしてよ！」と、夫婦ともに真剣です。

筆者がA家の支出を試算してみると、コンビニの支払い以外で、現在加入中の保険料やサブスクなどの無駄な契約を削減しても、支出は月約25万円。毎月約2万円の赤字です。

700万円ある貯蓄は、将来夫婦の介護や看護の費用や自宅の修繕費に残しておき、手を付けないほうがよいと考えました。

話し合いの結果…

仮に月25万円の支出で生活をするには、3年後に年金の受給額が月約7万円増えるまでBさんがパートを続けて、さらに支出を削減するか収入を増やす必要があります。

するとBさんから「パート先から、勤務時間を増やして厚生年金に加入するように勧められたけどメリットはあるのか」と聞かれたため、筆者は「厚生年金に加入すると、Bさんが65歳から受給する老齢厚生年金の受給額は、現在の見込額より増えます。ただし、手取りの給与がいくら増えるか、また健康保険と厚生年金の保険料は、いくら給与天引きされるか、事前に会社に確認しておいたほうが良いでしょう」と答えました。

Bさんは「今日聞いた話を参考に、老後の過ごし方を考えます」と、Aさんは「家計のことは妻に任せっきりだったので……もう少し真剣に考えます」と言って、その日は帰って行きました。

Aさんがみつけた“新たな生きがい”

しばらくして、Aさんから筆者に連絡がありました。

Bさんは厚生年金に加入して、手取り給与が今より2万円弱上がりましたが、これからも家計の財布は締めていくそうです。

またAさんは、近所の公立病院で外来患者をアシストをするボランティアを見つけたとのこと。愛妻弁当を持って、週3回その病院に通っているそうです。

さらに、地元の祭りに孫たちを連れて行ったとき自治会長と話をする機会があり、会長から勧められて自治会の手伝いを始めたといます。同時期に老人クラブにも入会したそうで、楽しそうに「忙しくなって大変だ」と話してくれました。

そして、習慣化していた新聞や週刊誌はできる限り図書館で読むようになり、コンビニでの買い物はBさんが旅行などで不在のときと決めたそうです。

コンビニに行く回数はめっきり減っても、店員とは変わらずたわいもない話をして、「また来るよ」と言って帰ると笑っていました。

老後の生活は、原則すべて自由時間です。事前になにをするか決めておかないと、思いついたままに、貴重な老後の生活資金に手を付けてしまう可能性があります。

そうならないためにも、現役時代から老後の暮らしを準備しておくことが、退職後の貴重な資金を有効に使うための鉄則といえるでしょう。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員