±ºÂôÄ¾¼ù»á¡¡¼êÄÍ¼£ÃîºîÉÊ¤Î¡È³Ú¤·¤ßÊý¡ÉÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¡×Ì¡²è²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
¡¡¡ÖYAWARA¡ª¡×¡ÖMONSTER¡×¡Ö20À¤µª¾¯Ç¯¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦±ºÂôÄ¾¼ù»á¡Ê65¡Ë¤¬¡¢26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ì¡²è²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¡²è¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã±¹ÔËÜ¤ò½Ð¤¹ºÝ¤Ë¡¢ÉÁ¤Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿±ºÂô»á¤Ï¡ÖÎã¤ËÏ³¤ì¤ºËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö´°Á´ÈÇ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë°ÊÁ°ÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î1¡¢2´¬¤Îº¢¤Î³¨¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Ï¢ºÜ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÉÁ¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Î¸µÁÄ¤¬¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÄ¶ÂçÊª¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¼êÄÍ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¡ÈÄ¾¤·Ëâ¡É¡£Á´Á³ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¡¢¤¢¤Î¿Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡±ºÂô»á¤Ï¡ÖÄ¾¤·¤¿¤Î¤ÈÁ°¤Î¤È¤òÈæ¤Ù¤ë¤Î¤¬·ë¹½¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¥¢¥È¥à¤Î¼ºÎøÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê²ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÎÄ¾¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬É¾È½°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¡£¸µ¤Î¤ä¤Ä¤¬¤¤¤¤¤Î¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤Î¡£¤À¤±¤É¼êÄÍ¤µ¤ó¤¬Ä¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â»¡¤·¤¿¤¤¤Î¡£¤½¤ÎÊÕ¡¢²¿½Å¤Ë¤âÅÏ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£