¡Ú¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦É½¼¨ÉÕ¤¡Û¹â½ÐÎÏ170W¡ÊºÇÂç¡Ë¤È24000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤ÈÉ½¼¨ÉÕ¤¤Ê¤Î¤¬¥í¥Þ¥ó¡£¡ÖSharge Shargeek 170¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦É½¼¨ÉÕ¤¡Û¹â½ÐÎÏ170W¡ÊºÇÂç¡Ë¤È24000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤ÈÉ½¼¨ÉÕ¤¤Ê¤Î¤¬¥í¥Þ¥ó¡£¡ÖSharge Shargeek 170¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¡×¤Ë¤Æ¡¢IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó»ÅÍÍ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖShargeek 170¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ»á¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Öº£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÃË¤Î»Ò¤¬¸«¤¿¤é´í¸±¤Ê¤ä¤Ä¡×¡Ö´ðÈÄ¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊýÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥í¥Þ¥óÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢È¢¤ÎÃæ¿È¤«¤éºÙ¤«¤¯¾Ò²ð¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーËÜÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢´è¾æ¤ÊType-C¥±ー¥Ö¥ë¤ä¥Ýー¥Á¡¢¥æー¥¶ー¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖËÜÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï³¤³°¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë»°³Ñ·Á¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¤ä´ðÈÄ¤¬´Ý¸«¤¨¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âÁõÈ÷¡×¤È¥ì¥Ó¥åー¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥®ー¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡£ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï½¼ÅÅ¥ï¥Ã¥È¿ô¤ä»ÄÎÌ¡¢¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤»È¤¨¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤µ¤ì¡¢¡ÖPD3.1¤Î½¼ÅÅ¤Ç140WµÞÂ®½¼ÅÅ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼«ÂÎ¤Ø¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö45Ê¬¤Ç¥¼¥í¤«¤é¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢3¥Ýー¥ÈÆ±»þ½ÐÎÏÀÇ½¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖMacBook Pro¤ò2ÂæÆ±»þ¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÀÇ½¤â¤¹¤´¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç½Å¤µ¤ä²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤ËÉ¾²Á¡£¡ÖÍÆÎÌ24000mAh¤Ç675g¡¢²Á³Ê¤Ï26,999±ß¤È¹â³Û¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤ÆÇã¤¦¤Ù¤À½ÉÊ¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÎÅÀ¿ôÉ¾²Á¤Ï65ÅÀ¡£¥í¥Þ¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¿¤À½Å¤¯¤Æ¹â¤¤¤À¤±¡£¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é65ÅÀ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹û¤ì¤ÆÇã¤¦¤Ù¤À½ÉÊ¡×¡ÖÃË¤Î»Ò¤¬¸«¤¿¤é´í¸±¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ä¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Î°ÆÆâ¤â¡£¡Ö¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
