IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）とLE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）、グループの最年少メンバー同士のダンスチャレンジが話題を集めている。

■美しさと可愛らしさが同居する最年少ペアのIVEイソ＆ルセラウンチェ

ふたりが一緒に踊ったのは、IVEの最新曲「XOXZ」のダンスチャレンジ。動画は、ウンチェとイソが並んで立ち、一緒に手でハートマークを作ってからスタート。腕をクロスさせるポーズや、髪の毛をいじる仕草など、シンクロするような動きで息ぴったりに踊っている。仲の良さと自然体な魅力が感じられる映像に仕上がった。

ともに18歳で、デビュー4年目という共通点も持つふたり。最近ではより大人の美しさを放つビジュアルでも注目を集める。待望のコラボに、SNSでは「ウンチェとイソ激アツ」「マンネコンビアツすぎ！」「このコラボずっと待ってた」「最年少同士の化学反応が可愛すぎる」「2人の組み合わせが最高」「ずっと見ていたい」「可愛すぎて天使みたい」「2人ともめちゃめちゃ大人っぽく美しくなったね」と多くの反響が寄せられている。

■IVEレイはILLITウォンヒの顎を手に乗せる

なおIVEのREI（レイ）は、ILLIT（アイリット）のWONHEE（ウォンヒ）と「XOXZ」でコラボ。ウォンヒの顎を手に乗せた可愛らしいポーズからダンスを始め、キレのいいダンスを繰り広げてから、ハムスターのようなもぐもぐポーズでキュートに締めくくった。