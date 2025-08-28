スアレスが3ラン

【MLB】マリナーズ 4ー3 パドレス（日本時間28日・シアトル）

パドレスのダルビッシュ有投手が27日（日本時間28日）、敵地でのマリナーズ戦に先発登板。4回4失点で今季4敗目を喫した。ドジャースとの熾烈な地区優勝争いを演じるチームにとって、今カードは痛恨の負け越しとなった。

初回を3者凡退に封じたダルビッシュだったが、2回1死からエウヘニオ・スアレス内野手に初安打を許すと、盗塁で二塁に進まれ、2死からルーク・レイリー外野手に先制二塁打を浴びた。さらに4回は安打と四球でピンチを作り、スアレスに左中間へ42号3ランを被弾。手痛い一発にダルビッシュも空を見上げた。

ダルビッシュはこの日4回4安打4失点、1四球3奪三振で降板。防御率は5.66となった。パドレスは6回に押し出し死球などで2点を返し、なお満塁の好機を作ったがあと一本が出なかった。

パドレスは1ゲーム差でナ・リーグ西地区首位のドジャースを追っている。是が非でも勝ちたいところだったが、同じくア・リーグ西地区で首位争いを演じているマリナーズに1勝2敗で負け越しとなった。対するドジャースはこの日、大谷翔平投手がレッズ戦に先発する。（Full-Count編集部）