日本を代表するシンガーソングライター・長渕剛（68）の妻・志穂美悦子（69）が、長渕の個人事務所『オフィスレン』や音楽出版会社、商標権などを管理する会社の取締役などの取締役から2024年4月に退いていたことを、8月27日に「女性セブンプラス」が報じた。2人は現在、事実上の別居状態にあるという。

【写真】志穂美の鍛え上げられた“ムキムキ肉体美”、“優男時代”の長渕と志穂美の2ショット

2人が結婚したのは、1987年。その後、志穂美は家事や育児に専念するために芸能界を引退。公私ともに長渕に尽くしてきた。しかし長渕は、2年ほど前から自宅にほぼ帰らず、個人事務所名義で借りている都内のマンションに生活拠点を移しているという。

芸能関係者が語る。

「退任の理由は、『自分の時間を持ちたいという志穂美さんの意向を尊重』とされていますが、以前から長渕さんは周囲に『悦子はもういいんじゃないか』と漏らしていました。役員報酬を減らしたい考えもあったようです。

現在、志穂美さんの代わりに、個人事務所の女性社員Aさんが長渕さんの身の回りの世話をしているとのこと。Aさんは40歳以上も年下の20代で、長渕さんの“お気に入り”。ご両親にも“一生面倒見ます”といった挨拶を済ませたそうです」（芸能関係者）

壮絶な夫婦喧嘩も…

これまで幾度となく浮き名を流した長渕。志穂美はその度に“アーティスト”としての長渕を尊重して見逃してきた。一方で、2人の壮絶な夫婦喧嘩もたびたび取り沙汰されている。

「過去のテレビ番組で、千葉真一さんが長渕夫婦の壮絶な喧嘩の様子を語っていました。喧嘩中、長渕さんに叩かれた志穂美さんが、咄嗟に回し蹴りを繰り出してKOしてしまったと、千葉さんが相談を受けたそうなんです。

志穂美さんはのちにこの逸話を否定していますが、その番組では千葉さんが“悦ちゃんのおかげで長渕さんは身体を鍛え始めたんじゃないか”と話をする場面もありました」（同前）

1970年代に“アクションスター”として名を馳せた志穂美だが、60代後半になった現在もトレーニングは欠かさず行っている。2024年のインタビューでは「週に2〜3回、毎回2時間筋トレをしています」とも語っている。インスタグラムには、コンサートに向けた稽古期間や、パリやエジプトへの旅行中にもトレーニングする様子が投稿されていた。

「パンパンにパンプアップされた上腕二頭筋に鋼のような腹筋……志穂美さんの肉体は見事ですよ。歌手活動やボランティア、旅行と日々精力的に活動されていますが、体力には余裕を感じます。とても70歳を目前に控えているようには見えない。強靭な肉体に健全な精神が宿っている強い女性です」（同前）

志穂美は以前インスタグラムで鍛え上げた肉体を披露し、〈いろいろやりたいことがあるので、からだ作ってます。健康なからだにありがとう〜〉とも綴っている。

長渕の肉体改造は妻の影響？

「長渕さんは以前、自身のYouTubeで『僕らの時代は不健康が美意識みたいなのがあったの。音楽をやってるやつらは』と話し、1986年の武道館ライブを過労でダウンしたことがきっかけで自己管理に目覚め、肉体作りを始めたと明かしていました。しかしその年はちょうど志穂美さんと出会った年でもある。長渕さんの肉体作りは、美しく強い肉体を育て上げていた志穂美さんに触発された、というのも理由の一つかもしれません」（同前）

今回の報道に関して、「女性セブン」が志穂美に「離婚を考えたことはないか？」と質問したところ、「なんでしなきゃいけないの？」と回答。“離婚はしない”という固い意思を示した。



「“デブは敗北”と豪語するほどアーティストとしてストイックな長渕さんを献身的にサポートしてきたのが志穂美さんです。2015年に冨永愛さんとの密会が報じられた際にも、“社長として、妻としてきちんとお話をしたい”と真摯に対応されていました。

しかし現在は役員を辞任し、事実上の別居状態。ファンは長渕さんが輝き続けるためにも、お2人の関係性が変わらないことを願っていると思いますが……」（同前）

“しゃぼん玉”のように弾けないといいが──。