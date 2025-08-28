店内で喚くクレーマーに女性客が反撃　「警察呼んでください」と毅然と対応した結果

店でクレーマー被害を目の当たりにした場合、ほとんどの人が不快に思いつつも萎縮してしまうだろう。ところが、投稿を寄せた女性（東京都／60代）は、クレーマーに物申したことがあると明かす。

10年ほど前、営業帰りに都内の駅前にある外食チェーン店で遅いランチをとっていた。店内にいたのは投稿者を含めた女性客3人で、スタッフも店長も女性だった。そんな中、一人の男性客が

「スタンプを押してもらえなかった」

と喚きながら店に入ってきた。（文：西荻西子）

店員の態度が気に入らないと喚くクレーマー

スタンプはすぐに押してもらえたようだが、男性客はなおも一方的に「店員の態度が気に入らない」「不当な扱いされて、（体調が）余計に悪くなった。不愉快」と声を荒げてクレームを入れ続けた。

「店内は凍り付いて」いたというが、女性は黙ってはいなかった。食事を終えてから男性の元へ近づき、こう言い放ったのだ。

「私も貴方の行為に折角の食事が不味くなりました。どう責任とるのですか？」

その勢いで迫り、女性が男性客を店外へ移動させたという。すると、近くにいた駅の保安員が異変に気づき、「どうしましたか？」と声をかけてきた。「警察呼んでください」と答えると、男性客は逃げたそうだ。

勇気ある行動をした女性だが、直接対決は何があるか分からないため、すぐに保安員を呼んだほうがよかったかもしれない。だが、そのくらい腹に据えかねる出来事だったのだろう。このクレーマーの動機について、女性はこう推測している。

「女性だけだと思って鬱憤ばらしにきたのだと思いました」

