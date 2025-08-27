

BE:FIRST「Secret Garden」Dance Performanceサムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のDance Performance映像が27日、YouTubeで公開された。

【動画】公開されたBE:FIRST「Secret Garden」Dance Performance映像

新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR&Bチューン。なお今作は、LAでのコライトキャンプで制作されたうちの一曲。

2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーBen Samamaを迎え作成された意欲作。

公開されたDance Performance映像では、「BE:FIRSTの創り出す音楽によって、現実から人々が“Secret Garden”へ誘われていく」というコンセプトのもと、“現実には存在し得ないはずの四季が混在する亜熱帯ジャングル”でのダンスパフォーマンスを堪能できる。本作のコレオグラフはメンバーのSOTAと、SOTAとも親交がある世界的ダンサーJulian DeGuzmanが手がけている。玄人感のあるコレオグラフを少し余裕すら携えながら踊るBE:FIRSTが印象的。

すでに公開されているMusic Videoも話題を呼び、早くも100万回再生を突破し、各音楽配信サービスでも軒並みチャートにランクイン中。