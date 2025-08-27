街でよく見る最新「高級ミニバン」なぜ人気？ なかには「1000万円超え」仕様もあるのに“指名買い”する人も！ 「残クレ」で話題の大人気トヨタモデル！ 「アルファード」を選ぶ“納得の理由”とは？

残クレが話題の「高級ミニバン」人気の理由とは？

トヨタ「アルファード」は、510万円から1065万円（消費税込、2025年8月時点）という高額で販売されています。

しかしその価格帯にもかかわらず、街中で目にする機会が非常に多いモデルです。

最近では、残価設定型クレジット（残クレ）でアルファードを購入する家族をテーマにした楽曲がYouTubeに公開され、注目を集めています。

実際に、日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表した「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、2025年7月の販売台数は8206台に達し、アルファードは第5位にランクインするほどの人気を誇っています。

高級車でありながら、これほど売れている背景にはどのような理由があるのでしょうか。

「残クレ」で話題の大人気モデル！ 選びたくなる“納得の理由”とは？

アルファードは2002年の登場以来、高級ミニバン市場を牽引し続け、安定した人気を誇っています。

ハイブリッド車は初代から用意されており、2003年には早くも投入されました。

現行の4代目アルファードは2023年にフルモデルチェンジを実施。

さらに2025年1月にはガソリン車・ハイブリッド車の一部改良が行われ、8人乗り仕様の最廉価グレード「X（ハイブリッド車）」が追加されています。

アルファードが支持される大きな理由の一つが「資産価値の高さ」です。

新車購入時には、将来の下取りや買取りの際に高値が期待できるため、リセールバリューを重視して人気車種や上位グレード、さらには装備やボディカラーを選ぶ人が少なくありません。

実際に中古車市場を確認すると、現行型（2023年以降）は新車価格と大きな差がなく、500万円台後半から取引されているケースが多く見られます。

とくにモデリスタのエアロパーツやムーンルーフ（サンルーフ）を装着した車両、あるいは最上級グレード「Executive Lounge」は人気が高く、なかには1000万円超の価格がつけられた中古車も存在します。

もちろん資産価値だけでなく、トヨタならではのハイブリッドシステムも人気を支える要因です。

ハイブリッド車は燃費性能や静粛性、モーターアシストによる滑らかな加速が魅力。

ガソリン車に比べ導入コストは高いものの、燃料代の節約や高いリセールバリューが見込める点は大きなメリットです。

アルファードには2.5リッターガソリンエンジン、ハイブリッド、プラグインハイブリッドといった多彩なパワートレインが設定されています。

最も安いモデルは「X（ハイブリッド車・2WD）」で510万円。

これは、ガソリン車の最廉価グレード「Z（2WD・555万円）」よりも手の届きやすい価格です。

一方、競合する日産のLサイズミニバン「エルグランド」はガソリンエンジンのみで、ハイブリッド車の設定はありません。

この点もアルファードの強みといえるでしょう。

さらに、存在感あふれるエクステリアと上質なインテリアも魅力です。

外観は大型フロントグリルと力強いボディ造形が特徴で、ひと目で高級感を演出します。内装は操作性や快適性に配慮し、振動や騒音の低減にも力を入れています。

最上級の「Executive Lounge」では、2列目シートにプレミアムナッパ本革を採用。

前後480mmの電動ロングスライド機構や電動オットマン、さらにはリフレッシュシート機能を標準装備しており、贅沢な移動空間を提供します。

こうした数々の魅力により、アルファードは国産高級ミニバンの中で圧倒的な人気と知名度、そしてステータスを維持しているのです。

ほか、アルファードには、車両本体価格の一部を残価として設定し、残りを月々の分割払いとする「残価設定型プラン」が用意されています。

契約満了時には残価を支払ってそのまま乗り続けるか、車両を返却するか、新車へ乗り換えるかを選択可能です。

従来の自動車ローンに加え、こうした毎月の負担を軽減できる仕組みも整えられているのも、人気を後押しする要素といえるでしょう。