【山梨県/犬のイベント】全国各地のコーギー好き集まれ！「All Japan corgi’s Weekend 2025」（ドッグリゾートwoof）12/14
こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのLISAです。山梨県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！出典：公式Instagram@ajc202512イベント概要
富士山の麓に位置する「ドッグリゾートwoof」にて、全国各地のコーギー好きが集まる「All Japan corgi's Weekend 2025」が2025年12月14日（日）に開催されます！
当日は大運動会や交流会、大撮影会、ファッションショー、マルシェなど、1日を通して愛犬と楽しめるコンテンツが盛りだくさん♪
コーギー好きはもちろん、コーギーMIXやコーギーと同居の他犬種も大歓迎のビッグイベントになっているので、ぜひチェックしてくださいね◎
「AJC（All Japan corgi's Weekend）」とは？
「全国で活動しているコーギーのオフ会を１ヶ所に集めてみては…」
そんな想いから始まったのが、コーギー好きによる、コーギーのための、コーギーイベント「AJC（All Japan corgi's Weekend）」です。
「All Japan corgi's Weekend」は、これまでに2018年、2019年、2024年と過去3回にわたり開催！全3回、1,000名以上の来場者＆600頭以上のワンちゃんが参加するという大盛況で幕を閉じています。出典：公式サイト
第4回目の開催となる今年のテーマは「キズナを結ぶAJC」。
コーギー好きであれば、誰でも参加OK！
ペンブローク、カーディガン、コーギーMIX、コーギーと同居の他犬種のワンちゃん、お空組のコーギーのご家族もウェルカムというアットホームなイベントなのですよ◎
スペシャルイベント「大運動会」開催！
当日はスマイルコーギーキャラバン（@smilecorgicaravan）の企画・進行のもと、愛犬と一緒に参加できる大運動会が開催されます！＜AJCコーギーカップwoof決勝＞ 出典：公式サイト
飼い主さん＆愛犬で参加する「AJCコーギーカップwoof決勝」は、次の家族へとサッカーボールを繋ぐリレー形式のチーム戦です。
ルールは”次の方に安全にサッカーボールを渡せればOK”！リレー中に愛犬が吠えちゃっても大丈夫ですよ～♪＜コーギーがころんだ＞ 出典：公式Instagram@ajc202512
「コーギーがころんだ」のルールはだるまさんがころんだとまったく同じ！
愛犬と一緒にピタッと静止！動かないようにしながら、うまく鬼にタッチしてくださいね◎＜コーギーイーツあったかいうちに届けろ＞ 出典：公式サイト
食玩を乗せたお皿を愛犬のハーネスやカラーにカラビナ付きの紐で装着。落とさないように次の人に渡す「コーギーイーツあったかいうちに届けろ」は、リレー形式のチーム戦です。
ルールだけを聞くと難しく感じますが、リレー中は食玩を何度落としてもOK！落ちたら拾ってお皿に乗せを繰り返しながら、愛犬とゴールを目指しましょう！出典：公式サイト
大盛り上がり間違いなしの大運動会は、合計80家族限定！応募多数の場合は抽選になります。
抽選結果は、2025年11月15日（土）に公開予定のインスタライブ「大運動会参加抽選会」で発表予定なので、ぜひこの機会にエントリーしてみてくださいね！
＜参加抽選申し込み方法＞
https://contact907807.wixsite.com/ajcw/post/sports
※申し込み可能期間は、2025年8月16日（土）20時より2025年11月14日（金）24時までです
※AJC2025の参加申込が完了している方のみお申込み可能です
※参加抽選は1家族1組のみ応募可能です
コギ友をたくさんつくろう！交流会も実施
イベント当日は、名刺交換会をはじめ、パピーからシニアまでが参加できる様々な交流会を実施予定。
この機会にたくさんのコギ友の輪を広げましょう♪＜名刺交換会＞ 出典：公式Instagram@ajc202512
名刺を持って「はじめまして！」とご挨拶。コギ友の輪を広げる名刺交換会を実施します。
コーギー好きという共通点があるから、初めてまして同士でも会話が弾むこと間違いなし♪
名刺を持っていない人も気軽に参加してくださいね～！＜パピー・車椅子・シニアの交流会＞ 出典：公式Instagram@ajc202512
かわいいパピーちゃんから、ゆったりシニアさん、車いすで頑張る子までが交流できる会も実施予定！
情報交換や写真撮影などを通して、のんびり、まったりと温もりにあふれたすてきなひとときを過ごしましょう♪＜生まれ年別プチ同窓会＞ 出典：公式Instagram@ajc202512
今年が初開催となるプチ同窓会では、同じ年に生まれたコーギーちゃん達が大集合！
ぜひ”生まれ年あるある”でワイワイ盛り上がりながら、同い年のお友達をたくさんつくってくださいね◎＜犬舎別ミニ交流会＞ 出典：公式Instagram@ajc202512
プチ同窓会と同じく、今年が初開催となる犬舎別ミニ交流会！
記念すべき第1回は、3犬舎（リトルエルフ、ノリコットファーム、ファンキーカナオカ）のファミリー向けに開催されます。
普段はなかなか会えない親戚さん同士が集まる貴重なチャンス！「うちの子と似ているかも？」なんて嬉しいつながりが生まれるかもしれませんよ◎
マルシェや大抽選会も！そのほかのコンテンツも盛りだくさん♪
「All Japan corgi's Weekend 2025」では、そのほかのコンテンツも充実！
当日参加OKの企画も多いので、気になるコンテンツを見つけたら、ぜひ愛犬と一緒に参加してくださいね♪＜AJC2025 ファッションショー＞ 出典：公式Instagram@ajc202512
初開催となるファッションショーは、当日参加OK！（事前エントリー不要 / 先着順）
手作りのお洋服や親子のペアルック、クリスマスコスプレなど、自慢の姿でランウェイを「可愛い！」の歓声で盛り上げちゃいましょう！
キュートなファッションはもちろん、おもしろ系も大歓迎ですよ◎＜名刺でコギツリーを作ろう！＞ 出典：公式Instagram@ajc202512
会場内のインドアランには、参加者の名刺で作るコギツリーを設置します。無地の名刺やペンも用意されているので、名刺がなくても大丈夫♪
さらにインドアラン内では、AJCオリジナルのタトゥーシール配布や大抽選会、フォトスポットの設置なども予定！当日はぜひインドアランにも足を運んでくださいね～！＜マルシェや大撮影会も実施＞ 出典：公式サイト
会場では、コーギーに特化したショップが約40店舗集まるマルシェも開催決定！
またイベント中には、参加者のコーギーちゃん達を集めた大撮影会も予定されています。
お気に入りのグッズやフードを探したり、記念撮影で思い出をつくったりしながら、最後までイベントを楽しみましょう♪
参加できないコーギーちゃんもウェルカム！「写真de AJC」
お空組の子、闘病中の子、遠方住みで会場まで向かえない子、人混みが苦手な子などなど…。
「コーギーは好きだけど、事情があって参加ができない」というコーギーちゃんは、ぜひ写真でイベントに参加してください♪出典：公式Instagram@ajc202512
申し込み方法はいたって簡単！メールで「写真de AJC」への申し込みをし、Corgi's Lover本部まで愛犬のお写真を送るだけ。
送った写真は、当日インドアラン内に飾られるので、一緒にイベントに参加している気分を味わえますよ◎
詳しい申し込み方法は公式サイトをチェックしてくださいね～！
＜「写真de AJC」申し込み方法＞
https://contact907807.wixsite.com/ajcw/post/photo-de-ajc
※募集期間は8月20日（水）～10月31日（金）です
※10月31日までにお写真が到着出来る様にお願いします
参加は事前決済制！申し込みを忘れずに♪出典：公式Instagram@ajc202512
コーギー好きであれば、100％楽しめること間違いなしの「All Japan corgi's Weekend 2025」は、事前申し込み制のイベントです。
当日の混雑緩和のため、イベント参加料とwoof入場料の事前決済を必ず行ってから会場に向かうようにしましょう！
＜AJC2025参加申し込み方法＞
https://contact907807.wixsite.com/ajcw/post/registration
※申込期限は2025年11月14日（金）23:59 まで
※お支払方法はPayPay残高、クレジットカード、コンビニ決済が利用可能です
第4回目の開催となる「All Japan corgi's Weekend 2025」は、会場全体がコーギー愛であふれるイベントになっています。
愛犬も飼い主さんも1日中遊べる内容が盛りだくさんになので、たくさん運動して、たくさんの友達の輪を広げて、たくさんの思い出をつくってくださいね♪イベント詳細イベント名称 All Japan corgi's Weekend 2025開催日時2025年12月14日（日）8:00～16:00（出店ブースは9:00～16:00）場所山梨県山中湖村 ドッグリゾートwoof（山梨県南都留郡山中湖村山中280）入場料大人（中学生以上） 3,000円 / 小学生 1,500円 / ワンちゃん 600円 / 未就学児 無料
※AJC参加料とwoof施設利用料の合計金額です
※申し込み締め切りは2025年11月14日（金）23:59 まで https://contact907807.wixsite.com/ajcw