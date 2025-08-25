タレントのマツコ・デラックス（52）が25日放送のTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演。現在の若者の流行に苦言を呈した。

この日番組では「『血液型占い』に若者がドン引きするワケ」と題された記事をピックアップ。職場の飲み会で血液型の話をしたら若手社員にハラスメントだと指摘さえた40代男性のエピソードや、女子大生の「科学的根拠のない4パターンで性格が決めつけられることが不快」といった意見などが紹介された。しかし、Z世代の33.9％が週に1回程度占いを利用しており、中でも星座占いを最も参考にしているというアンケート調査も存在。

これにマツコは「は？」と切り込むと「12種類で片づけられるのかよ人間は！」「理屈が通ってねえじゃねえか。MB何とかもなんだよ！気持ち悪いぐらいあれに縛られて生きてるよねあいつら」と批判をさく裂。

これにMCに大島由香里が「プロフィルにも当たり前のように書いてる」と相づちすると、マツコは「そうよ。それで相性が合わないと“やってられません、お友達になれません”みたいな、それぐらいのレベルで。宗教よ、ほんとに」と指摘した。

MBTIは、16タイプの性格に当てはめて診断する自己申告型の診断テスト。診断を無料で受けられる多数のサイトやアプリが存在し、若者の間で大流行している。